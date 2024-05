VIDEO: Encaran a Peso Pluma y le dicen que "canta feo"; Hassam no duda en hundir a su fan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En poco tiempo, Peso Pluma se ha convertido en todo un fenómeno en la industria de la música, gracias a su peculiar estilo con el género de los corridos tumbados bélicos, al grado en el que ha colaborado con grandes artistas, así como también ha acudido a programas de gran calibre como es el caso de The Jimmy Fallon Show, así como también ostenta el titulo de ser el artista mexicano más escuchado en Spotify.

Pese a toda esta ola de éxitos, la realidad es que no toda la gente disfruta de la música del tapatío y es bien sabido que, aunque cuenta con una gran comunidad de seguidores, también tiene varios ‘haters’ (detractores), quienes se quejan de que Hassam Emilio (nombre real del famoso) no tiene una buena voz, así como también aseguran que la lírica de sus temas no es lo suficientemente buena o que enaltece a la narcocultura.

Es bajo este contexto que, en días recientes, se viralizó un video en el que un seguidor encaró a Peso Pluma al decirle que no cantaba bien. Cabe señalar que este mensaje no era del fanático en sí, sino que, a manera de reto, tuvo que pasar el recado de uno de sus amigos, apodado como ‘El Chango’, quien formaría parte de los miles de detractores que la estrella tiene a lo largo y ancho de la República Mexicana.

“Te manda decir el ‘Chango’ que cantas feo”, dijo el fan.

Peso Pluma no se inmuta con burla de fan

Todo parece indicar que Peso Pluma está acostumbrado a este tipo de reclamos, por lo que, sin inmutarse y de la manera más tranquila posible, cuestionó a su fanático sobre a qué se dedicaba su conocido, a lo que el seguidor respondió que ‘El Chango’ se desempeñaba como “vendedor de cortinas”, lo que desató la risa de todos los presentes; sin embargo, Hassam no se rió, sino por el contrario, tomó el tema de la manera más seria posible.

“Ah, tiene un talentazo, vende cortinas”, dijo Peso Pluma, con lo que se cortó el video.

¿Peso Pluma es hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari?

Aunque no lo creas, en Internet existe una teoría que indica que el intérprete de Ella baila sola es hijo del expresidente de México y de la exactriz de Televisa. Según la leyenda la polémica ‘pareja’ habría tenido al cantante en secreto y luego lo dieron en adopción; sin embargo, solo se trata de una teoría inventada por los fans y no es real, aún así resulta curioso como los seguidores buscan darle una historia de origen a la estrella musical.

