Adiós TV Azteca: Tras perder exclusividad y fracaso en Televisa, villana regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien trabajó para TV Azteca durante al menos 24 años y que renunció al canal desde el año 2021, sorprendió a sus miles de fans debido a que este viernes 31 de mayo regresó al programa Hoy. Se trata de la querida actriz y conductora Anette Michel, quien confirmó en el matutino que está en pláticas para volver a realizar un proyecto en Televisa.

La también exmodelo saltó a la fama gracias a exitosos melodramas del Ajusco, donde dio vida a las villanas y protagonistas de historias como Al norte del corazón, Cuando seas mía, Pasión Morena, Se busca un hombre y Marea brava. Además de que Anette probó suerte como conductora de los matutinos Tempranito y Venga la Alegría, así como del reality MasterChef México, durante ocho temporadas.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, prefirió no renovar su contrato en Azteca en 2021 y meses después debutó en la televisora de San Ángel como conductora invitada del programa Hoy y dando vida a la antagonista de la telenovela Contigo Sí producida por Ignacio Sada. En ese entonces se reportó que presuntamente Michel no estaba contenta porque sentía que "desperdiciaron su talento" con el papel que le dieron. En 2023, la jalisciense hizo su segundo melodrama en Televisa y se trató de Minas de pasión.

Anette Michel renunció a Azteca en 2021

Aunque ya pasaron varios meses desde que Anette salió del aire, la mañana de ayer viernes 31 de mayo regresó al Canal de Las Estrellas a través de una entrevista exclusiva que dio al programa Hoy. Durante su charla con los reporteros, la famosa compartió que su hijo Nicolás debutará en la actuación y compartieron lo feliz que están ambos con esta noticia: "Decía que no sabía si le interesaba y lo invitaron a hacer un casting y aquí está", dijo.

Nicolás estará apareciendo en el próximo proyecto del productor Pedro Ortiz de Pinedo y así se siente por esta noticia: "Bastante emocionado porque es mi primera vez y hay que aprovechar las oportunidad, es una súper noticia que sí me quedé". En tanto que la actriz comentó que tanto ella como su esposo siempre le han mostrado apoyo a Nicolás y el joven agregó: "Gracias por todo, ma".

Hablando de sus siguientes proyectos, Michel descartó que tenga planes de unirse a CuéntameloYA! como se había especulado recientemente: "No, ni siquiera se puede por tiempos, pero yo siempre estoy aquí levantando la mano". No obstante, compartió que sí podría dar la sorpresa de volver a la pantalla de Televisa pronto: "Sí, hay platiquitas y qué mejor que interpretar a un personaje distinto, súper diferente, me encantaría hacer comedia".

