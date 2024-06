Andrea Legarreta estalla ante la prensa de Televisa y pone en su lugar a empleada de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, ya no pudo más con los aparentes falsos rumores y acusaciones sin fundamentos en su contra, por lo que estalló ante la prensa de Televisa y diferentes medios de comunicación durante una entrevista, en la que no tuvo reparo alguno al momento de poner en su lugar a todos sus haters y a empleada del programa Hoy que dice que la despidió por un capricho.

Sin lugar a dudas, Legarreta es una mujer sumamente polémica, pues al ser una de las figuras públicas más importantes de los últimos 30 años, ha sido acusada de tener un poder mayor al de altos ejecutivos en la empresa San Ángel, gracias a presuntas amistades poderosas, como Emilio Azcárraga, y hasta romances prohibidos con los empresarios de dicha televisora. Y ahora, nuevamente es señala de ejercer ese aparente poder para despedir a empleada de limpieza por un pequeño error.

Esto pues hace un par de días que en el canal de Kadri Paparazzi, compartieron un audio en el que una supuesta exempleada de Televisa afirma que la colega de Galilea Montijo se puso "como loca", cuando por accidente tiró su apuntador a la basura, ya que ella lo envolvió en una servilleta, por lo que exigiría a Andrea Rodríguez que la despidiera, usando insultos y alzando la voz: "Como estaba muy enojada, volteó a ver a la productora y le dijo 'córreme a esta idiota de aquí', me sacaron de ahí y literal me corrieron. Traté de defenderme pero esta señora no permite que uno hable o dé un argumento2.

Por evidentes razones, esto se volvió todo un escándalo, y cuando la prensa de Televisa, TV Azteca y otros medios la vieron salir de dichas instalaciones, no dudaron en cuestionarle con respecto a esto, a lo que ella simplemente dijo que es una persona educada que jamás haría algo así, menos ofendiendo a otro ser humano: "Es agotador. En general soy una persona educada, no soy monedita de oro, habrá a quién no le caiga bien. Ofender con insultos y groserías no va conmigo".

Visiblemente molesta y ya harta de estas situaciones pidió que se reflexionara sobre la educación que siempre ha mostrado, señalando que no es perfecta, pero que jamás ha sido una mala persona y que el reflejo de su bondad y educación se ve en la manera en la que ella crio a sus hijas con Erik Rubín: "No soy la madre Teresa, no soy una blanca paloma, pero tampoco soy alguien que se dedica a insultar gente u ofende o que se siente superior. Tú ve a mis hijas, ve la educación de mis hijas, ve sus formas y ahí vas a entender cómo soy".

Fuente: Tribuna del Yaqui