Cazzu confirmaría la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal de esta polémica forma

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de la reconocida cantante de rap argentina, Cazzu, está acaparando la atención de sus millones de fans, debido a que a través de sus redes sociales sería ella la que confirmaría la relación entre su expareja y padre de su hija, el reconocido cantante, Christian Nodal, y la famosa joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, de una muy polémica forma.

Fue hace un par de semanas que el reconocido cantante de temas como Ya No Somos Ni Seremos, anunció su separación de la rapera argentina, señalando que tras casi dos años juntos y tener una hija, habían tomado la decisión en conjunto, pidiendo que se respetara esto y dejando en claro que estaban en los mejores términos, debido a su pequeña bebé, Inti, que tan solo tiene nueve meses de haber nacido.

Tras el anuncio, los rumores comenzaron a salir, especulando sobre qué podría haber causado la tan polémica ruptura de la pareja que parecía muy enamorada. Entre estos dimes y diretes alrededor, una vez más la hija de Pepe Aguilar fue vinculada sentimentalmente al cantante de regional mexicano, afirmando que supuestamente estarían inmersos en una relación sentimental, que para muchos es un hecho desde que ella subió al escenario al interpretar a su lado el tema Dimo Cómo Quieres, en un concierto de Nodal en Monterrey.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado para desmentir esto, la intérprete de Nena Trampa a través de su cuenta de Instagram habría confirmado las sospechas de que es verdad que su expareja y la joven Aguilar tendrían más que una simple amistad. La rapera no tuvo que decir absolutamente nada, sino que fue con hechos, y es que se ha revelado que Cazzu dejaría de seguir a Ángela de redes sociales tras los rumores, siendo tomado como la pista definitiva e su romance.

Cabe mencionar que en el Instagram de Venga la Alegría, donde exhibieron este detalle, varios internautas no dudaron en emitir su opinión, que no es nada positiva para la intérprete de En Realidad: "Yo si vi que la seguía , por eso no creía el chisme pero ahora ya lo estoy dudando", "Obvió, dos Argentinas no se pueden ver", "La Ángela Panini JAJAJJAJA", "Pues son tal para cual Nodal y Angela, 2 escuincles inmaduros" y "Si esa Ángela tiene la carita.. solamente".

