Clovis Nienow confirma romance con Aleska tras 'LCDLF'; fans se 'atacan' y los destrozan

Comparta este artículo

Miami, EU.- Después de tantos rumores y dimes y diretes, el reconocido y guapo actor mexicano, Clovis Nienow, acaba de emplear sus redes sociales para confirmar su romance con la guapa modelo de origen venezolano, Aleska Génesis, siendo la primer pareja oficial tras el fin de La Casa de los Famosos, hecho que no gustó, pues fans se 'atacaron' y no dudaron en destrozarlos sin piedad públicamente.

Durante los tres meses que Clovis estuvo en el reality show de Telemundo, siempre mostró su interés hacía Aleska, y aunque unas semanas trató de olvidarla y estuvo detrás de Cristina Porta, al final, volvió a caer ante los encantos de la venezolana y comenzó a pretenderla con detalles, como regalos hechos por él, cenas y su apoyo, pero, después de que salió de la casa, este al ver los terribles y desafortunados comentarios que ella hizo de él, la mandó a la 'friednzone' en vivo en cuanto estuvieron frente a frente, aunque expresó que sí contaría con su amistad, pues entiende que él también tuvo sus errores y todo se puede perdonar.

Ante el supuesto fin de 'Cloveska', el fandom del equipo 'Tierra' no dudo en festejar y afirmar que era la mejor decisión, señalando que ella no le convenía, que merecía algo mejor, incluso la propia Ariadna Gutiérrez le aconsejó que se alejara. Sin embargo, a dos semanas del fin del programa, Clovis empleó su cuenta de Instagram para revelar que siguió su corazón y se dio una oportunidad en el amor al lado de la modelo.

Clovis y Aleska juntos. Instagram @clovisnienow

En la foto compartida en la historia de la red social del exparticipante de Resistiré y Aleska, se puede ver a ambos abrazados y tomados de la mano, con un par de copas de vino delante de ellos, mientras ven hacía la cámara. Pero eso no fue todo, pues también se han comenzado a difundir fotos y videos de ese mismo momento, pero de ambos dándose un beso en los labios y bailando juntos muy abrazaditos.

Incluso, unos amigos del reconocido actor, a través de X, antes conocido como Twitter, compartieron un video en el que lo bautizan como el nuevo "Cindy", que sería para acortar que es el "sin dignidad", y poco después otro material audiovisual en el que le piden que se besen y sin importar las criticas y malos comentarios, ambos se funden en un beso. De igual forma, la modelo compartió otro momento en el que lo graba a él mientras que conduce un Ferrari y ella acaricia su rostro y labios, por lo que este aprovecha y le muerde el pulgar, haciéndola reír.

Ante este hecho, lamentablemente aquellos que se decían ser fan de 'Tierra' y de Clovis, han salido a destrozarlo, afirmando que ella solamente lo está usando, que perdió su apoyo y hasta han compartido videos en el que muestran que lo dejan de seguir, además de lanzar comentarios como: "¿Lo bueno? Ahora Tierra no va tener que dividir votos en un All Stars. Clovis ya cuenta con el gran y enorme apoyo del Team mala" o "Clovis te me caíste, enserio me rompiste el corazón, esa mujer solo está contigo por conveniencia".

Aunque hubo quienes decidieron salir a apoyarlo y afirmar que merece ser feliz y su apoyo no debe de basarse en su vida personal: "Pues Clovis tiene los pantalones bien puestos por hacer lo que Él quiere y valerle madres lo que sus fanáticas quieren que haga. A diferencia de los otros dos R (Romeh) y A (Ariadna) que siguen de lambones guionizados por la línea de lo que sus fanáticas 'esperan'". Hasta el momento ni Clovis ni Aleska se han pronunciado a estos ataques por gritar su amor.

Fuente: Tribuna del Yaqui