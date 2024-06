Golpe a Silvia Pinal: Mayela Laguna gana pleito legal a Luis Enrique Guzmán; iría a prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida primera actriz de Televisa y productora, Silvia Pinal, junto a su familia han recibido un golpe mediático, debido a que recientemente su exnuera, Mayela Laguna, acaba de brindar una entrevista en la que ha revelado que por fortuna ha ganado un pleito legal que tiene en contra del reconocido productor musical, Luis Enrique Guzmán, el que podría ir a prisión en caso de que no acate la orden del juez

Como se sabe, desde hace varios meses que el hijo de Pinal junto al famoso cantante y también actor, Enrique Guzmán, se ha visto envuelto en un sin fin de escándalos tras afirmar que no es el padre del pequeño Apolo Guzmán Laguna, y arremeter en contra de su expareja y madre del menor, la cual interpuso una demanda para demostrar que eso no era mentira y exigir que se realizara una prueba de ADN para demostrar que no miente.

Y ahora, hace poco que brindó una entrevista a De Primera Mano, en la cual contó que a partir del lunes 3 de junio, Luis Enrique deberá de pagar cada mes una pensión alimenticia para el menor antes mencionada, señalando que ellos fijaron el monto: "Nosotros pusimos una demanda de alimentos desde febrero. Es muy poquito, pero es para mi hijo y es lo que yo quiero. Va tener que pagar una pensión alimenticia a partir de este lunes de seis mil 500".

Ante este hecho, señaló que él debe de pagar puntualmente cada inicio de mes la pensión en el juzgado familiar y Laguna debe acudir a cobrar cada mes el billete de depósito, para que quedé en constancia de la ley que todo su cumple, señalando que si las cosas no se hace de esa manera habrá consecuencias contundente: "Si no lo hace (pagar la pensión de Apolo) es cárcel, no es multa ni si quiera, lo meten a la cárcel".

Finalmente, señaló que ya está muy cerca de que también acepten que se realice dicha prueba: "Ya van a ser los dos peritos que tanto hemos peleado y va a ser lo más pronto posible, no falta mucho tiempo", agregando que por lo pronto, como sigue siendo el padre de Apolo legalmente, debe de saldar la deuda de alrededor de 20 mil pesos que debe por no pagar desde hace varios meses: "El juez fue muy contundente al decir que se debe pagar ese dinero o si no se hace un arresto que son 18 horas, a fuerza lo tiene que hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui