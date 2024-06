Guty Carrera le lanza severa advertencia a Clovis Nienow tras 'LCDLF' por fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido deportista de origen ecuatoriano, Guty Carrera, de nueva cuenta ha estado dando de que hablar, debido a que acaba de emplear sus redes sociales para lanzar una severa advertencia al reconocido actor y presentador mexicano, Clovis Nienow, después de su tan sonada rivalidad dentro de La Casa de los Famosos por un muy fuerte motivo.

Durante la emisión del mencionado reality show de Telemundo, el equipo 'Tierra', del que formaba parte Clovis, era básicamente el objetivo a eliminar de 'Agua' y 'Fuego', que incluso hicieron alianza para subir a casi todos ellos al sum y que fueran los eliminados, por esto es que usualmente en los posicionamientos, Clovis se colocaba ante Guty o alguno de ellos, además de que Nienow afirmó ser amigo de Brenda Zambrano y tachó al ecuatoriano de "aburrido" y de "maltratador".

Y ahora, a un par de semanas del final de dicho reality, el actor mexicano se encuentra como conductor del matutino Hoy Día, en donde en vivo el famoso presentador, Frederik Oldenburg, novio de la actriz colombiana Carmen Villalobos, aprovechó estar de invitado en el programa para invitarlo a participar en la siguiente temporada de Exatlón EU, entregándole dos pulseras con los colores de los equipos, a lo que este aceptó y hasta retó a Guty, destacando que: "Nos vamos a dar con todo en el campo de batalla, insípido".

Ante este hecho, el exparticipante de Guerreros 2020 no tuvo reparó al momento de compartir una foto de su experiencia como competidor en Esto Es Guerra Perú, advirtiéndole que pensara mejor lo que estaba haciendo al retarlo en competencias físicas: "Estás entrando a mi terreno. Deja quieto al León, no le patees la jaula", pero poco después agregó aligeró la tensión señalando que como persona le agrada el actor: "Jajajaja, Clovis me cae muy bien. @ClovisNienow ¡Saludos!".

Ante este hecho, los seguidores de Guty en X, anteriormente conocido como Twitter, afirmaron que deseaban ver a ambos en competencia, pero señalaron que a Clovis le hacía falta mucha condición para ganar: "Guty lo he visto en guerreros y bien. Pobre de Clovis", "Clovis no supo a quien retó", "Guty lo va aniquilar en las competencias", "La neta no te aguantaría ni un round el Clovis, le falta, le falta", "Vamos Guty, reta a Clovis en Exatlón" y "Omg, sería genial ese duelo".

Fuente: Tribuna del Yaqui