¿Jaime Camil, rompe la veda electoral? Conoce la verdad tras su VIDEO de Blanca Vergel

Ciudad de México.- El famoso presentador y reconocido actor, Jaime Camil, recientemente se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que a través de las redes sociales se le ha acusado de romper la veda electoral y venderse a uno de los partidos políticos, por lo que aquí te aclaramos toda la verdad detrás de su video en el que pide a los mexicanos que den su voto a la candidata Blanca Vergel.

El próximo domingo 2 de junio van a realizarse las elecciones en todo México, por lo cual en las últimas semanas se han realizado cierre de campañas y por supuesto una última difusión de las propuesta de candidatos como Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Pero, así como en cada temporada de elecciones, se instaló la veda electoral, que este2024 comenzó desde el 30 de mayo, lo que significa que deben de dejar de promocionarse y no difundir más de su propaganda, y de hacerlo se le dará al partido correspondiente una multa.

Es por eso que el actor de novelas como Por Ella Soy Eva que en redes sociales se lo han 'comido' vivo, criticando que a través de su historia de Instagram, Jaime compartiera un video en el que muestra su apoyo a Blanca Vergel, señalando que es la única candidata que no se piensa "hacer wey", que tiene como propuesta la guardería para perritos, destacando que era el momento de pensar en lo mejor para México.

Ante este hecho, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, internautas se han dedicado a arremeter en contra de Jaime, de llamarlo "vendido", incluso Laura Zapata afirmó que "es de lo peor", por lo cual el actor decidió salir a burlarse de todos aquellos que han opinado sin saber, respondiendo a una amiga que se rio de que no tenían el contexto: "¡Qué te digo Jime! No sólo Laura, si vieras la cantidad de comentarios zopencos y vergonzosos que han publicado algunos. Una brevísima búsqueda de Google les aclararía tantas cosas. ¿A poco no Gaby Narvarro?".

Esto ya que Blanca Vergel no es ninguna candidata, ni trabaja para ningún partido político, sino que es una candidata cómica creada por la comediante Gaby Navarro, que es hermana de Jesús Navarro, el vocalista de Reik. Dicho personaje sale a relucir en cada proceso electoral para hacer una sátira de las elecciones y de los políticos, destacando las situaciones embarazosas de cada uno de estos, como lo es cuando compran el apoyo de un artista o influencer, incluso modificó el tema Quiero Ser de su hermano para su campaña.

Jaime explica su video. Instagram @jaimecamil

