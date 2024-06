"Me ofrecieron 5 mdp": Laura Zapata acusa de "corruptos" a Claudia Sheinbaum y Partido Verde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Laura Zapata, acaba de emplear sus redes sociales para lanzarse en contra de el Partido Verde y de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, alzando su voz para acusarlos de "corruptos" ante sus millones de seguidores, debido a que afirma que ambos se han unido para tratar de comprar su apoyo y le "ofrecieron cinco millones de pesos".

Será el próximo domingo 2 de junio cuando se realicen las elecciones en todo México, siendo conocida como las más importantes y grandes en la historia, hasta el momento, por lo que políticos, ciudadanos y todo el mundo del espectáculo, se ha unido para hacer un llamado a que asistan a emitir y hacer valer su voz y su voto, unos inclinándose por un partido, otros simplemente pidiendo que elijan bien a sus candidatos, al partido que desean y voten, sin sugerir nada.

Y como en cada año de elección, los partidos políticos realizan sus campañas para llegar a todo México, exponiendo sus propuestas y demás, y como parte de estas en varias ocasiones se ha utilizado a celebridades de Televisa, TV Azteca o simplemente a famosos influencers en las redes sociales para que los apoyen, exponiendo ante sus fans las propuestas de su respectivo partido.

Pero ahora, Zapata empleó su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para señalar que no todo es como parece, pues afirma que la realidad es que supuestamente Sheinbaum y el Partido Verde se coludieron para comprar apoyo y engañar al pueblo, destacando que a ella quisieron comprarla: "Son unos corruptos, a mi los del Partido Verde me ofrecieron cinco millones de pesos para sacar un anuncio apoyándolos y apoyando a la corrupta de Claudia Sheinbaum".

Ante este hecho, dejó en claro que es leal a sus principios por lo que "por supuesto que no me preste", asegurando que están usando métodos bajos para ganar, pero les lanzó una contundente advertencia: "¡Corruptos, van a perder!". Cabe mencionar que la actriz de novelas como María La Del Barrio, desde hace años que usa sus redes sociales para lanzarse en contra del Gobierno de AMLO y otros movimientos que no le convencen, por lo que es considerada por el público como un máximo exponente de la voz del pueblo, y otros que solo la toman como una burla.

