"No soy mamá de nadie": Daniela Parra revela porqué 'no cuidó' a Alexa en caso Héctor Parra

Ciudad de México.- La tarde de este sábado 1 de junio la joven actriz y conductora Daniela Parra rompió el silencio luego de las recientes declaraciones que hizo su hermana Alexa Hoffman sobre no tener intenciones de reconciliarse con ella y le respondió de forma tajante. Asimismo, la hija mayor de Héctor Parra le envió un contundente mensaje a Ginny Hoffman, quien salió a asegurar que jamás le ha hecho brujería.

Los reporteros fueron a buscar a Dani para preguntarle qué opinaba de las recientes declaraciones de su hermana y de la madre de esta, y ella respondió diciendo que ni siquiera había visto las entrevistas de ambas y que se enteró gracias a la prensa: "La verdad no me merece ninguna opinión, la verdad le quieren buscar seis patas al gato, de verdad ya, estoy ocupada, estoy trabajando, que lo resuelvan ellas, ya basta".

Posteriormente, la ganadora de la última temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy respondió directamente al mensaje que dio Alexa, quien asegura que su hermana mayor nunca la cuidó: "Para empezar, yo no soy mamá de nadie, y dos, yo también era menor de edad cuando ella era parte de nuestra familia", expresó la joven comunicóloga de forma tajante y luego señaló que ella fue la primera en buscarla, pero esta la tiene bloqueada desde hace años.

Daniela sigue confiando en la inocencia de su papá

Le recuerdo a ella que cuando empezó todo esto, yo le mandé mensaje y lo que pasó fue que me dijo 'tú no vas a entender nada' y me bloqueó", expuso.

Daniela aseguró que ha buscado de todas las formas posibles reencontrarse con su hermana menor, quien ya ni siquiera lleva su apellido, pero nunca ha tenido éxito. "Que no diga que yo no la cuide y que no estuve ahí, porque sí estuve ahí, ella es la que me ha cerrado todo, yo lo intenté como una persona normal, y ella me cerró las puertas". La prensa luego sacó a colación que Ginny negó haber hecho brujería a su negocio de tamales y así respondió Dani.

Qué bueno que tiene a Dios en su corazón, pero yo creo que su Dios y mi Dios son muy diferentes.

Y añadió que por el momento lo único en lo que piensa es en demostrar la inocencia de Héctor Parra: "Mi prioridad es mi papá, si ellas quieren salir a decir que esto y el otro y desmentir, que lo resuelvan ella, estoy más ocupada que preocupada", mencionó. Y fue contundente al enterarse que Alberto, esposo de Ginny, espera que ella y Alexa se puedan reconciliar. "Yo no tengo nada qué ver con esa familia", respondió.

Mi prioridad es la libertad de mi papá, que ellos se ocupen".

