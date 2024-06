¿Pato Borghetti fue un papá ausente? Grettell Valdez confiesa que crio sola a su hijo Santino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2024 se cumplieron 20 años de que la actriz Grettell Valdez conoció a su primer esposo, el argentino Pato Borghetti, con quien mantuvo una relación tan especial, que acabaron comprometiéndose y luego casándose solo 6 meses después. Luego de años de matrimonio, en 2009 la pareja dio la bienvenida a su primer hijo Santino, pero lastimosamente solo 1 año después del nacimiento del menor, la pareja firmó el divorcio.

En la última semana, Grettell reapareció ante la prensa porque se encuentra promocionando su nuevo proyecto en Televisa, la novela La historia de Juana, y uno de los programas que visitó fue la emisión radiofónica de Maxine Woodside. Aquí la originaria de Querétaro recordó lo difícil que fueron los primeros años de crianza de Santino, pues prácticamente se convirtió en mamá y papá tras separarse de Patricio.

A pesar de que actualmente la expareja presume de una excelente relación como padres de Santino, la mexicana de 47 años no dudó en contar lo complicada que fue su experiencia como madre soltera: "Santino gracias a Dios tiene un gran papá, pero la verdad es que yo todo el proceso del… día a día, yo me acuerdo de mamá primeriza, de repente Santi con temperatura y yo solita, de agarrar el coche y llevármelo al hospital. Entonces todos esos procesos del día a día, pues obviamente los pasé yo, sola".

Grettell Valdez crio a su hijo sin ayuda de Pato Borghetti

En este sentido, Valdez se solidarizó con las mujeres que viven una situación peor a la suya y mencionó: "Entonces yo puedo entender muchísimo a muchas mamás... la verdad es que todo el proceso de toda la etapa de crecimiento de Santino, pues sí me ha tocado… todo", mencionó. De la misma manera, Grettell revivió uno de los escenarios que le tocó vivir frecuentemente con su único hijo cuando éste ya acudía a la escuela.

Yo cuando llegaba de trabajar le decía, ¿Santino hiciste la tarea?, voy a llegar a revisarla, chécala bien, porque si está mal te voy a despertar'".

La actriz de novelas como Lo que la vida me robó y Lo imperdonable contó que ahora Santino entiende todo lo que hacia por él: "Hace poco me dijo 'mamá, ahora entiendo lo que hacías, y yo te odiaba' ... y ahora él solito ya lo hace, no tiene que estar nadie atrás de él", detalló la actriz. Posteriormente, los reporteros le cambiaron de tema a Valdez y le preguntaron cómo se encuentra en temas del amor luego de su fallida relación sentimental con Leo Clerc, el empresario suizo con el que se casó en 2018 y se separó en 2020.

Grettell confesó que está abierta al amor, pero no le urge encontrar pareja: "Ya quedé ciscada, ya voy a cumplir 4 años de que me separé, me divorcié, y la verdad al principio, los dos primeros años fue de lección, la verdad, pero ahorita digo ‘si, ay sí’, sobre todo de ir al cine y voltear y ver alguien, o que te agarre la mano, que te manden flores, claro que extraño esa parte, pero también ¿a qué hora?, no salgo", explicó la intérprete.

