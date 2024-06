Comparta este artículo

Ciudad de México. – Paco Stanley volvió a estar en el centro de la atención mediática gracias al estreno de la serie ¿Quién lo mató?, la cual es una producción que retrata a manera de ficción su asesinato. Este resurgimiento en el interés por su persona ha traído consigo el renacimiento de varias anécdotas y comentarios del pasado, entre ellos, los de Rocío Sánchez Azuara, quien platicó que el presentador la habría acosado en su momento.

La presentadora de TV Azteca compartió su experiencia con Stanley durante una transmisión del programa Visión Urbana, un programa en el que ella era la presentadora titular. Sánchez Azuara narró que su primer encuentro con el trabajador de Televisa fue incómodo y desafiante debido a la naturaleza del comportamiento del famoso conductor.

Rocío Sánchez Azuara revela que Paco Stanley la acosó y luego fueron amigos. Foto: Internet

A través de 'Visión Urbana', un programa en el que yo conducía como titular, me tocó dar la bienvenida a Paco Stanley. Honestamente, yo no lo conocía muy bien, lo conocía de televisión, de sus programas en Televisa, y bueno, en el momento en que yo lo recibí al aire, no sabía cómo tratarlo. Sabía que estaba ante un personaje muy aventado que decía algunos piropos a las mujeres muy fuertes y yo a la vez no podía perder mi postura de periodista", comenzó a contar la famosa.

La televisora rescató un fragmento de ese instante donde se observa a Stanley en el show con micrófono en mano, diciendo: "Oye, le mando un beso a Rocío, ¿Que si hay (besos) y bien (dados)? Rocío, ¿estás ahí? Aviéntame un besito". Ante esto, Sánchez Azuara sonrió incómodamente y se limitó a decir: "Gracias, Paco".

Más tarde, la conductora comentó lo difícil que fue manejar ese momento en vivo: "Entonces, en el momento que él me dijo: 'Rocío y sí hay y bien', yo me quedé helada, francamente no supe qué contestarle. Acto seguido, me pidió que le mandara un beso, tampoco supe qué hacer, no podía perder esa postura (de periodista)".

Rocío Sánchez Azuara reveló hace un tiempo que Paco Stanley la habría acosado. Foto: Internet

Después del programa, Sánchez Azuara tuvo otro encuentro con Stanley en el pasillo de la televisora. "Salí del aire, finalmente alguna vez me lo topé en el pasillo y me dijo: 'Bueno, ¿qué, tú tienes algo en contra mía?'. 'No señor, ¿por qué?'. 'Para empezar no me hables de señor porque admiro mucho tu trabajo, pero el hecho de que no me hayas querido mandar un beso en pantalla para mí significó como que no me quisiste dar la bienvenida y yo sé que eres parte importante de Azteca'", señaló.

Rocío, buscando resolver el malentendido, respondió: "Bueno, qué pena, porque no fue esa mi intención, te doy el beso, hacemos las paces y quedamos como amigos".

Pese a lo incómodo del momento, Sánchez Azuara afirmó que ella y Stanley terminaron en buenos términos. Luego de la muerte del presentador, la presentadora expresó su pesar: "Donde quiera que estés, quiero que sepas que siempre tuviste mi respeto, admiración. Se te recordará en esta gran familia y te puedes ir con esa sonrisa que siempre te caracterizó y con la que te enlazaste con los televidentes (...) todos te queremos e hiciste el mejor papel de tu vida".

Fuente: Tribuna