Tras dejar Televisa y luto, Itatí Cantoral regresa a 'Ventaneando' con devastadora noticia

Ciudad de México.- Después de haber dejar Televisa y envolverse en un triste luto, la reconocida actriz de melodramas y también cantante, Itatí Cantoral, recientemente acaba de volver a Ventaneando para realizar una extensa y muy reveladora entrevista, en la cual habló de su vida amorosa, personal y laboral, al igual que confirmó una devastadora noticia con respecto a la terrible pérdida que vivió a causa del Covid-19.

Después de casi cuatro décadas al aire y haber perdido su exclusividad en la empresa San Ángel, Cantoral este 2024 confirmó su participación dentro de MasterChef Celebrity, del cual salió después de un mes en competencia. Ahora, tras su salida, la reconocida actriz se encuentra dando de que hablar por las reveladoras entrevistas que ha dado al programa vespertino antes mencionado, como la verdad detrás de la muerte de su madre, Itatí Zucchi.

Fue en agosto del 2020 que Zucchi perdió la vida, y ahora, tras muchas dudas en la historia de lo que pasó, Pati Chapoy cuestionó a su hija sobre su partida y la causa exacta de muerte: "(Murió) de Covid, pero tenía Alzheimer. Conmigo era lúcida hasta que Dios se la llevó, o sea, no le llegó ese Alzheimer de no conocerme a mí o a sus nietos, pero a mi hermano sí como unos 20 días antes", señalando que la situación en sí "fue una cosa rarísima, en un mes se fue, se vino abajo, luego ya le dio el Covid".

De igual forma, la actriz de María la del Barrio, aclaró como vivió el día en que murió su madre, contando que se fue a trabajar y cuando volvió fue a verificar cómo estaba su madre, topándose con un panorama terrible: "El lunes voy a grabar, me despido de mi mamá y cuando llego yo escucho que la enfermera está discutiendo con mi mamá y, entonces, veo que mi mamá está diciéndole a ella 'no puedo respirar' y ella pensaba que era parte de su enfermedad, del Alzheimer, entonces le digo 'mi mamá si no puede respirar'".

Finalmente, contó que en sus últimos momentos estuvo a su lado: "Le hablo al doctor y le digo ‘mi mamá está oxigenando a 60, yo creo que tiene Covid’, me dice ‘traértela para el hospital’, le hablé a mi hermano y me dijo ‘llévala al hospital de compositores’. No sé cómo la bajé de las escaleras, la subí a mi coche y le puse el cinturón de seguridad", agregando que pensó que sí podría salvarse, por lo que para ella fue muy sorpresivo que sí perdiera la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui