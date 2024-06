Tras hospitalización y terrible enfermedad, Ana Gabriel reaparece con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido hospitalizada de emergencia y confirmar una terrible enfermedad, la reconocida y muy querida cantante, Ana Gabriel, acaba de reaparecer a través de sus redes sociales para compartir una inesperada noticia sobre su tan preocupante y delicado estado de salud de los últimos meses, que de igual forma la habían mantenido alejada de los escenarios.

Como se sabe, fue el pasado 15 de mayo, que a través de su cuenta de Instagram, Ana informó que tuvo que cancelar su presentación y ser hospitalizada de emergencia por un cuadro de Influenza, asegurando que en un par de días estaría como nueva, pero, lamentablemente el 20 de mayo reapareció señalando que debía de retirarse por más tiempo, pues su enfermedad ahora era una neumonía: "Quiero informarles, no una buena, que mi influenza se complicó y se convirtió en neumonía, y por órdenes de mis doctores tengo que permanecer en reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y medicamento".

Y ahora, este 1 de junio, ha circulado un video en el que la famosa intérprete de temas como Quién Cómo Tú, ha salido a informar que se encuentra mucho mejor y que afortunadamente en unos días estaría de regreso en los escenarios: "Mis queridos amigos, aquí reportándome con una mejoría en mi salud. Sé que están preocupados, pero quiero decirles que la gira Un Deseo Más va a continuar, a partir del 7 de junio, en Santiago de Chile".

De la misma forma y con mejores ánimos, la cantante señaló a sus seguidores que estén tranquilos y ya no se preocupen por su estado de salud, sino que celebren, pues está tan bien que puede asegurar que va a seguir en este mundo muchos años más: "Hay Ana Gabriel para rato. Confíen en que voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho. Por eso es que me estoy cuidando. Les mando un abrazo fuerte. Bendiciones".

Finalmente, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, quiso agradecer a sus seguidores por todos los mensajes con sus mejores deseos y actualizó fechas y países: "Aquí con mi agradecimiento por saber esperar y confiar en mi, en el vídeo di países y ciudades, pero me faltó decirles que también voy a Bogotá y Medellín, no dejen de confiar en mí, que yo me cuido por y para ustedes, nos vemos para continuar con #undeseomas".

Fuente: Tribuna del Yaqui