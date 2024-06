Adiós, vaquero: Entre polémicas, 'Oshi No Ko' está a punto de comenzar su arco final

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Corría el año 2023 cuando se estrenó uno de los animes que causó mayor revuelo gracias a su premisa fresca que se alejaba del típico harem o la chica bonita en turno. Se trata de Oshi No Ko, anime que prometía mostrar el lado oscuro del mundo del entretenimiento en Japón. Dicha serie comenzó pisando fuerte al apostar con lanzar un capítulo con duración de 1 hora y 30 minutos en la que explicaban el pasado de los personajes principales.

Ni bien el anime comenzó, el amor por Oshi No Ko comenzó a disminuir y es que, la gente (que ya venía familiarizada con el trabajo de Aka Akasaka gracias a su creación Kaguya-Sama) esperaba algo que identificara al autor con su marca personal, pero lejos de ello, el la historia de los hermanos Hoshino rápidamente se estanco puesto no parecía avanzar demasiado en el hallazgo del asesino de ‘Ai’.

Confirman el inicio de fin de 'Oshi No Ko'

Lamentablemente, la historia que comenzó como algo prometedor no tardó en convertirse una serie de decepciones para los fans, ya sea porque la trama no avanzaba, porque no comprendían las motivaciones del protagonista o por el mismo incesto que se llegaba a insinuar en la serie con el beso entre ‘Aqua’ y su hermana ‘Rubí’; sin embargo, más allá de todo esto, el manga continuó y ya sea que te guste o no, la historia se siguió vendiendo al público.

Es en el medio de toda esta polémica que ya se confirmó que Oshi No Ko está a punto de lanzar su arco final, lo cual ocurrirá con el estreno del capítulo 153, el cual será publicado el próximo 20 de junio. Se espera que en esta última faceta de la historia se le dé mayor resolución a las motivaciones del padre de los gemelos para terminar con la vida de ‘Ai’, mientras que ‘Aqua’ por sin obtiene su venganza. En tanto, se espera que ‘Rubí’ logre alcanzar su objetivo de vida, más allá de estar enamorada de su antiguo doctor.



De acuerdo con algunos reportes (alerta de spoiler) las tramas ya comienzan a cerrarse, incluso ya se alcanza a vislumbrar la resolución entre la relación entre ‘Aqua’ y ‘Kana’, quienes según algunos miembros del fandom, es más que probable que terminen juntos, mientras que otros más continúan apoyando la pareja entre el protagonista con ‘Akane’; en tanto esto se define, solo resta esperar a ver el desarrollo de la historia.

Fuentes: Tribuna