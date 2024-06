Alejandro Fernández reacciona a controversia por pantalón ceñido y considera demanda

Comparta este artículo

Napa Valley, California. - El cantante mexicano Alejandro Fernández generó una fuerte conversación en las redes sociales después de que un video viral mostrara su pantalón de cuero ceñido dejando poco a la imaginación. La grabación, capturada durante su presentación en el Festival de Música La Onda de Napa Valley, California, se compartió en TikTok por el usuario Tamayoff y provocó una avalancha de comentarios negativos.

Pero ahí no quedó el asunto, pues al finalizar la primera de las dos noches que se presentó en el Domo Care, "El Potrillo" no ocultó su incomodidad ante los medios que lo esperaban. "Se me hace que es una violación para mí, o sea, de verdad los voy a demandar a todos… ¿por qué se fijan en eso? Si lo hubiera querido enseñar lo hubiera sacado", expresó Fernández con evidente molestia.

Algunos periodistas le platicaron que la situación había llevado a comparaciones con Luis Miguel, quien también estuvo inmiscuido en un incidente similar en el pasado, por lo que la respuesta de Alejandro fue breve pero clara: "Y así, ¿por qué? ...".

El incidente ocurrió hace unos días durante una presentación en Napa Valley, donde su vestuario le hizo pasar un mal rato mientras realizaba uno de sus característicos pasos de baile. Las imágenes rápidamente se volvieron virales, atrayendo tanto críticas como apoyo de sus seguidores. Muchos comentaron lo incómodo que pudo haber sido para aquellos en primera fila.

A pesar de la controversia, Fernández se mostró dispuesto a seguir con la entrevista, pues durante la misma interacción con la prensa, se le preguntó sobre la posibilidad de realizar un dueto con el cantante colombiano Maluma, quien también se encontraba en Monterrey. "No, pues no, ni sabía, pero buen dato… Claro [que trabajaría con él], hay muchas colaboraciones más adelante", comentó.

Fernández, quien es el hijo menor del legendario Vicente Fernández, ha mantenido una exitosa carrera en la música regional mexicana, pero este reciente episodio dejó expuesto una vez más cómo los artistas pueden verse envueltos en polémicas inesperadas. Mientras tanto, sus seguidores están a la espera de más detalles sobre sus futuros proyectos y colaboraciones.

Fuente: Tribuna