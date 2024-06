Baterista recauda miles para la investigación del cáncer con canciones de Foo Fighters

Estados Unidos.- El baterista Greg Barton realizó uno de los desafíos más cansados, pero también más desinteresados de su vida y era tocar 128 canciones de Foo Fighters en una sesión sin parar de 9 horas. Este evento fue transmitido en vivo y seguido por miles de personas en todo el mundo,pero no solo fue un homenaje al fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, sino también una recaudación de fondos significativa para el Instituto de Investigación del Cáncer.

Barton, un baterista aficionado con una profunda pasión por el rock, decidió emprender este desafío en honor a su abuela, que está luchando contra el cáncer. La idea surgió como una forma de combinar su amor por la música y su deseo de contribuir a una causa que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Esta fue una de las cosas más difíciles que he hecho", confesó Barton en una publicación en Instagram después de completar la maratón. "No podría estar más feliz con cómo resultó. Estoy muy agradecido por las increíbles personas con las que trabajé para hacer esto realidad. No solo superamos nuestra meta de recaudación, sino que lo logré y me divertí muchísimo en el proceso