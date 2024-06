Christian Chávez rompe el silencio sobre los rumores de Anahí y el desfalco en RBD

Ciudad de México.- Los integrantes de RBD están en el ojo del huracán tras revelarse supuestos malos manejos financieros en su reciente gira. En medio de cientos de rumores y acusaciones contra los famosos, Christian Chávez rompió el silencio y dejó claro que los problemas legales no deberían litigarse en los medios.

El escándalo se desató cuando Dulce María y el productor Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmaron que hubo irregularidades en la administración de las ganancias del exitoso tour de RBD. Las sospechas apuntan hacia Guillermo Rosas, exmánager de la banda y amigo cercano de Anahí, lo que provocó que la cantante también sea señalada como posible cómplice en el desfalco.

La situación se complicó aún más con la aparente distancia entre los miembros de la banda y Anahí, que no recibió felicitaciones públicas de sus compañeros en su cumpleaños en mayo, lo que hizo que crecieran aún más estos rumores entre los medios de comunicación.

Christian Chávez decidió no quedarse callado ante esta situación y en declaraciones recientes, el actor habló de la importancia de dejar que las cuestiones legales se resuelvan en las instancias correspondientes, y no en los medios de comunicación o las redes sociales.

Los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tiene que litigar, la verdad yo sé que es delicado, pero por esto todo eso, mejor, lo legal que se encargue la gente de lo legal, comentó Chávez

A pesar de los rumores de distanciamiento entre los integrantes y Anahí, Christian Chávez insistió en que la relación entre ellos sigue siendo de hermanos, con sus altibajos como en cualquier familia.

Mira, yo de todas esas cosas no les puedo decir nada porque son chismes. Nosotros somos hermanos, y como en todas las familias, a veces, no te ves todo el tiempo, a veces pues nos vemos mucho y ya dijimos ‘ahorita ya’, o sea, pasa muchísimo, y como familia también tenemos desencuentros todos”, afirmó Chávez

Cabe destacar que a pesar de estar en medio de esta controversia, un nuevo proyecto ha surgido, y se trata del musical Sálvame, que promete revivir algunos de los mayores éxitos de RBD. Sin embargo, Christian Chávez ha sido claro en que ninguno de los miembros actuales de la banda está involucrado en esta producción y aclaró que ellos no tienen control sobre los derechos de la marca RBD.

Mira, no lo sé, nosotros no tenemos nada qué ver con eso, eso sí te puedo decir, realmente nosotros no somos los dueños de RBD, afirmó Chávez