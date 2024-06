En medio de polémica con Nodal, Ángela Aguilar agradece a su familia por tanto apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, el nombre de Ángela Aguilar ha estado ligado al de Christian Nodal, intérprete con el que, se piensa, podría tener una relación amorosa, debido a que se les ha visto muy juntos después de que la estrella de éxitos como Ya no somos ni seremos y Cazzualidades, terminó su relación con la rapera argentina, Cazzu. Pero más allá de todo ello, la joven de 19 años continúa brillando con luz propia en su carrera.

Durante la noche del pasado domingo, 9 de junio, la polémica con el forajido se vio eclipsada porque la denominada princesa del regional mexicano fue condecorada con el Premio Dinastía Musical de Billboard, en la gala de Mujeres Latinas en la Música 2024. Debido a ello, Ángela brindó un conmovedor discurso en el que dejó de fuera cualquier relación con Nodal, para agradecerle a su familia por haberla ayudado a llegar hasta donde está actualmente.

En medio de polémica con Christian Nodal, Ángela Aguilar se lleva premio Billboard

Y es que, como muchos saben, Ángela (al igual que otros jóvenes de la industria) han sido duramente señalados por recibir constante apoyo de sus famosos padres, apodándolos así como ‘nepobabys’; sin embargo, la más joven de 19 años decidió ver las cosas de manera distinta y resaltó lo “privilegiada” y afortunada que se sentía por haber nacido en una familia de la talla de los Aguilar: “Es un gran alivio y un gran privilegio el formar parte de una familia que ya vivió todo lo que yo estoy por vivir”, resaltó.

Engalanda con un hermoso vestido floreado, Ángela resaltó que su familia la ha guiado en cada momento de su aventura en la industria de la música, enfatizando que cada uno de ellos le ha dejado valiosas lecciones por su andar: “Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer; con mi mamá aprendí a expresarme siempre; mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras, lo sabes cantar”, indicó la estrella.

La cantante de Ahí donde me ves no dejó de mostrarse agradecida con sus familiares y destacó que el premio que había obtenido, en realidad no era por merito propio, sino por los esfuerzo que imprimieron todas las generaciones Aguilar que estuvieron antes de ella, quienes se encargaron de sudar y de desvelarse en constantes ocasiones para poder lograr el reconocimiento del que gozan en la actualidad, con dicho discurso, Ángela se llevó las palmas de la noche.

Fuentes: Tribuna