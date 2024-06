Este es el motivo de la pelea entre Juan Son y Porter, la banda en la que fue vocalista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un poco más de una década después de su salida de Porter, banda que fundó y en la que fue vocalista y líder por casi 9 años, Juan Son criticó duramente a su exgrupo, el cual ha continuado con una nueva etapa bajo la voz de David Velasco. Fue este domingo, cuando Juan Son incendió las redes sociales con una transmisión en vivo en la que aclaró ciertos puntos que por años cayó.

Afirmó haber sido el compositor de todas las canciones que hoy en día siguen siendo fundamentales en los conciertos de Porter, como Espiral, Host of a Ghost, Daphne, Cuervos, y otras de esa primera etapa del grupo. Además, mencionó que registró el nombre de la banda a su nombre porque "no confiaba en ellos". Si embargo, el resto de la formación inició una demanda contra él y terminó cediendo los derechos.

¿Quién escribió las canciones de Porter? Si no quieres ver todo el video... yo. Es una larga historia, voy a subir varias, ésta es la parte 1 pero creo que ya es momento de hablar porque cuando la gente está mintiendo la verdad es el arma que se usa para destruir esa mentira", inició el cantante de Guadalajara, Jalisco.

En la transmisión en vivo, Juan Carlos afirmó que la idea del concepto de mestizaje para el disco Moctezuma (el primer álbum que cuenta con Velasco como vocalista) fue suya y que Porter no tuvo la creatividad para para buscar sus propias ideas. El ahora solista habló sobre la autoría de los temas de su exbanda: "Hay una entrevista de Porter (2015), la voy a subir a Twitter para que la vean ahí, pero dice: 'Sí, Juan nunca llegó con una canción, nosotros le entregamos las canciones, nosotros le entregábamos canciones a él', es falso.

Juan Son dijo que la banda actual le da pena ajena y para él está muerta: "Es un proyecto tan poco interesante, tan falto de creatividad que no me llama la atención, yo cuando siento celos de algo artístico es cuando me gusta y es lo que me pasaba con Porter, era extremadamente plano, porque piensan así".

Las canciones de Porter las escribí todas, algunas letra y música, como les tenía tanta desconfianza, me fui y registré el nombre de Porter y después se metieron a pelearlo y como no me llama la atención Porter pensé 'si realmente no tienen la creatividad de empezar algo nuevo déjales el nombre', pero también lo hice con todas las canciones al 100 por ciento con mi nombre", expresó.

Hasta ahora, la banda Porter no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Juan Son, quien dejó el grupo de música experimental en 2013 por diferencias creativas con sus compañeros. Ese mismo año, Porter anunció a David Velasco como nuevo cantante para cumplir con los conciertos que ya estaban pactados. Al año siguiente Porter lanzó el que es considerado su disco más aclamado, Moctezuma.

Fuente: Tribuna