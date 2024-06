Filtran causa de muerte de Pato Levy, hijo de Talina Fernández; esta fue su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 10 de junio el ambiente del espectáculo recibió una muy triste noticia debido a que se confirmó la muerte de Patricio 'Pato' Levy, quien era el hijo menor de la fallecida conductora Talina Fernández. Tras unas horas de confirmarse la lamentable noticia, ahora se ha filtrado cuál fue la causa de su fallecimiento, además de cuál era su última voluntad.

La información del fallecimiento de Pato fue compartida por la periodista Mara Patricia Castañeda, quien aseguró que el conductor y productor de radio había muerto dormido luego de enfrentar diversos problemas en el corazón. "Este lunes falleció el hijo más joven de Talina Fernández, Patricio Levy Fernández, Pato Levy murió dormido", mencionó la directora de Televisa Espectáculos.

Tras confirmarse el fallecimiento del hijo de la 'Dama del Buen Decir', que murió el 28 de junio de 2023, surgió la primera información y posible causa. De acuerdo con información que proporcionaron en el programa Sale el Sol, donde Pato y Talina laboraron, el productor murió por un infarto: "Le dio un infarto, recordemos que él estaba a la espera de una cirugía de corazón, sin embargo, ya está confirmado la noticia", mencionó Joanna Vega-Biestro.

En tanto que Ana María Alvarado compartió que recientemente había tenido comunicación con Pato, quien lamentablemente le informó que no había podido ingresar a la cirugía que necesitaba debido a que no contaba con los recursos económicos suficientes: "Yo acababa de hablar hace poco con él y dijo que tenía ligeras mejorías, pero me comentó que no tenía el dinero suficiente para la operación que se tenía que hacer".

Última voluntad de Pato Levy

Durante los últimos meses, el único deseo que tuvo Pato fue seguir generando ingresos económicos a través del canal de YouTube de su madre. En diversas entrevistas, el locutor de radio pidió a los fans de doña Talina que siguieran reproduciendo sus videos ya que era el único ingreso económico que tenía: "Vean los videos, pídanme videos de lo que les interese, porque de eso estamos viviendo", declaró en una ocasión.

