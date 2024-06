FOTOS: Naomi Watts se casa con Billy Crudup en la CDMX; así fueron captados

Comparta este artículo

Ciudad de México - La actriz Naomi Watts y el actor Billy Crudup celebraron recientemente su amor por medio de una boda en la Ciudad de México. La celebración fue documentada por el hermano de Naomi, Ben Watts, quien compartió momentos íntimos y divertidos en su cuenta de Instagram.

En uno de los clips compartidos, se escuchó a Naomi decir: "Este es un recordatorio de lo que se trata la vida... La afirmación del amor. Una de las cosas más sencillas, pero más importantes". El post de Ben, quien hay que mencionar es un reconocido fotógrafo, incluía la leyenda: "Estoy haciendo un video... pero mañana voy a hacer fotos. Familia x amigos y mucha diversión @naomiwatts x Billy en la Ciudad de México #wedding #benwatts #scrapbooking #familyandfriends".

Naomi Watts se casa con Billy Crudup en la CDMX. Foto: Redes

Para quien no lo sepa, Naomi, de 55 años, se casó por primera vez con Crudup, también de 55 años, en una ceremonia judicial en Nueva York, Estados Unidos, en junio de 2023. Durante una entrevista en Live with Kelly and Mark, la famosa ofreció detalles sobre su boda íntima, destacando su carácter discreto y espontáneo. "No se planeó nada porque queríamos mantenerlo discreto. Incluso conseguí mis flores en la bodega de la esquina. Los envolví en una cinta vieja. Conservo mis cintas por una buena razón. Los saqué del cajón, lo hice yo misma. Y luego, sí, terminamos toda la ceremonia, es muy rápido, y simplemente llamamos a algunos amigos, al azar o simplemente espontáneamente, y quienquiera que estuviera en la ciudad simplemente vino y se unió a nosotros. Fue realmente festivo y encantador", explicó la actriz.

Sin embargo, para esta ocasión, los enamorados optaron por una celebración en tierras aztecas. Su hermano capturó todos los momentos espontáneos del gran día, incluyendo un video que muestra a la pareja junto a sus damas de honor y padrinos de boda en un ascensor, diciendo "adiós". El video, acompañado por la canción Love And Marriage de Frank Sinatra, añadió un toque romántico y nostálgico al evento.

Allá se van Naomi x Billy x familia #benwatts #scrapbooking", escribió Ben en otro video de Instagram. Además, compartió en sus Historias momentos del viaje de regreso, comentando: "De camino a casa después de un fin de semana absolutamente fantástico en la Ciudad de México con familiares y amigos".

Naomi Watts y damas de honor dicen adiós en elevador. Foto: Redes

Naomi y Billy, aunque no tienen hijos juntos, comparten una familia extendida. Naomi es madre de Sasha y Kai, fruto de su relación con Liev Schreiber, mientras que Billy es padre de William Atticus Parker, su hijo con la actriz Mary-Louise Parker.

Hasta ahora, los de nuevo recién casados no han publicado ninguna imagen relacionada con su boda en México, por lo que dejan un aire de misterio y privacidad sobre su celebración.

Fuente: Tribuna