¿Galilea Montijo? José Eduardo Derbez dice que este integrante de 'Hoy' ordenó su despido

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido presentador, José Eduardo Derbez, recientemente en pleno programa nocturno de Unicable, acaba de afirmar que conductor de Hoy fue el responsable de su salida, debido a que tras varios meses de tenerlo al aire ordenó su despido con los altos mandos de la producción del matutino anteriormente mencionado, ¿acaso se trata de la tan polémica Galilea Montijo?

Desde hace varios años que la presentadora de Netas Divinas, se encuentra en el centro del escándalo, dado a que se la acusa constantemente de ser la mujer detrás de un sin fin de despidos y vetos de la Televisa, ya que se afirma que posee un gran poder y tiene de su lado a poderosos ejecutivos de la empresa San Ángel de su lado, y que eso además de lograr hacer que corran a celebridades, la haría intocable.

Pero, durante la sección Yo Siendo Un Cul..., que es una de las tantas dinámicas de Miembros Al Aire, José Eduardo no culpó Montijo de su salida, sino al colega de este, Paul, pues mientras que Jean Duverger explicaba que en la sección recuerdan cuando le causaron un mal a alguien, el joven Derbez expresó: "Cuando Paul pidió que me sacaran de Hoy", a lo que este respondió: "Bueno sí, pero... no sé está equivocando".

Después de que le dijeran que era un cul..., y el público se riera al escucharlo, el hijo de Paco Stanley le dijo que no se podía quejar pues su papá, Eugenio Derbez, había movido sus influencias para darle el suyo: "Bueno, pero ya después tu papá te dio tu programa", a lo que este le respondió: "Pues yo sí tenía", haciendo referencia a que su padre se encuentra con vida y estuvo presente en su vida, cosa que el de Paul no.

Este hecho causó gran revuelo ente los presentes, incluso Jean y Raúl Araiza se notaron un poco preocupados de las reacciones del público, pero tanto José Eduardo como Paul demostraron que no fue nada personal y así se llevan de pesado, ya que aguantan bastante de la carrilla, señalando que esta broma tan pesada era solo "una más para el TikTok", haciendo referencia a que los van a subir a redes para 'funarlos'.

Fuente: Tribuna del Yaqui