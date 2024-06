Golpe a Paul Stanley: Por rating, Televisa lo obligaría a reencontrarse con Mario Bezares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el famoso actor y reconocido presentador de TV, Paul Stanley, acaba de recibir un muy duro golpe por parte de la casa productora que lo ha visto crecer, Televisa, dado a que acaban de afirmar que los altos mandos lo obligarían a reencontrarse con el famoso presentador, Mario Bezares, debido a que sabrían que eso elevaría el rating, pues es sabido que lo odia.

Fue el pasado sábado 8 de junio cuando se confirmó al primer participante del reality show antes mencionado, siendo Bezares el desenmascarado en la transmisión de la empresa San Ángel del partido de México contra Brasil, causando una gran conmoción. Como se sabe, el presentador fue acusado de orquestar el asesinato de Paco Stanley, su amigo, colega y mentor, hace 25 años, incluso pasó casi dos años en prisión.

La muerte del presentador de Pácatelas fue muy doloroso para Paul, pero esto no es por lo que no podría ver ni en pintura a Mario, sino que en una ocasión reveló que el conductor le entregó su supuesto número de teléfono para que lo contactara si una vez necesitaba de su apoyo cuando era adolescente, pero que al final cuando quiso contactarlo se dio cuenta que era falso, lo que lo hirió profundamente y por eso no quiere saber de él.

Mario y Paco. Internet

Pero al parecer, para Televisa eso no tendría importancia en comparación a los niveles de audiencia, ya que según el expresentador de Sale el Sol y columnista, Álex Kaffie, acaba de afirmar a través de su canal de YouTube que los harán enfrentarse tras 25 años: "Van a meter un día a Paul Stanley, va a arder Roma; va a incendiarse Troya", destacando que según los informes que tiene, los ejecutivos esperan que esto marque un rating histórico.

Cabe mencionar que el expresentador de Imagen TV declaró que aunque quisiera, Stanley no puede negarse a entrar ese día a la casa y encarar al hombre que supuestamente lo engañó y que señalan de planear la ejecución de su padre, pues al tener exclusividad debe de acatar este tipo de órdenes, aunque aclaró que sí puede negarse a verlo cuando llegue a ser eliminado del reality y después lo reciban en el programa Hoy.

Fuente: Tribuna del Yaqui