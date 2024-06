Hija de Benito Castro filtra estremecedora noticia de Paco Stanley y su adicción a drogas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debbie Castro, que es hija del difunto actor y productor, Benito Castro, recientemente brindó una entrevista a De Primera Mano, en la que quiso aclarar varios puntos que salieron sobre la relación de su padre y de su fallecido amigo, el presentador y comediante Paco Stanley, en la serie ¿Quién Lo Mató?, por lo que ha filtrado una estremecedora noticia con respecto a su supuesto alejamiento y el motivo por el que dejó su adicción a las drogas.

En conmemoración a los 25 años del terrible asesinato del padre de Paul Stanley, mientras que estaba en su camioneta fuera del restaurante El Charco de las Ranas, en Prime Video lanzaron la mencionada serie para detallar los desconocido secretos detrás de todo lo que pasó hace un cuarto de siglo. En esta versión de los supuestos hechos, se nombró a grandes artistas, tales como el 'Papiringo', tocando especialmente el tema de las adicciones.

Ante este hecho, la hija del actor de Televisa quiso hablar del tema y brindó una entrevista a Imagen TV para señalar que le dio mucha risa lo que contaron y como lo hicieron, afirmando que aunque las caracterizaciones fueron espectaculares y los actores lo hicieron muy bien, considera que los hechos fueron muy dramatizados, pues hubo michas cosas que no pasaron como se dijo en la mencionada serie.

Debbie aclaró que su padre no vivió una sobredosis de la manera en que se dice, mientras que estaba con Paco y Mario Bezares, aclarando que para empezar ni su edad estaba bien, y que Castro jamás fue a parar al hospital, ni que se alejó de Stanley: "En ese evento donde salgo como con 30 años más, porque en ese entonces yo era una niña, mi papá no cayó en el hospital y no dejó de estar con Paco. A mi papá le surgió la oportunidad de estar con la güereja y le dijo a Paco: 'Déjame ir'".

Sobre su presunta separación de Paco, recalcó que fue por temas laborales, pues además de que tuvo problemas con Emilio 'El Tigre' Azcárraga, tuvo otra oferta laboral que quería poder realizar, por lo cual le pidió al presentador de Pácatelas que lo apoyara para que le cancelaran el contrato y fuera libre de realizarlo: "Ya tenía una situación complicada con 'El Tigre' Azcárraga, eso sí es cierto, que lo habían puesto en el congelador un año y él dijo: 'No dejes que me corran, deja irme yo, me salió este proyecto y lo quiero hacer'". Y en cuanto a las fiestas, declaró que fue por órdenes del médico y Paco jamás lo obligó a nada.

Coincidió con que le creció el hígado tres puntos y el médico le dijo: 'Tú ya no puedes enfiestarte, no puedes tomar, te tienes que portar bien, porque estás al borde de una enfermedad, de una cirrosis'. Entonces mi papá dijo: 'Me retiro del rock & roll', y así fue, no es tan aparatoso como lo hicieron ver en la serie", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui