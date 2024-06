"Le di una palmada": Rocío Banquells habla de pleito con el productor de 'GranDiosas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Rocío Banquells, decidió romper el silencio con respecto a las acusaciones de agresión, por lo que ha hablado de su tan polémico pleito con el productor de GranDiosas y teatro, Hugo Mejuto, siendo muy contundente al momento de negar haberle dado un puñetazo, señalando que solo le dio "una palmada", pero para llamar su atención, nada fuerte ni agresivo.

Fue hace una semana que Mejuto en una entrevista en el programa de Dulce y Picosito que aseguró que tuvo un encontronazo con Banquells en uno de los shows que presentaron en la Ciudad de México, en el cual aparentemente lo agredió de forma física, pues según él le dio un puñetazo y le gritó de cosas, destacando que fue por algo de lo que no es personal, sino que hubo fallas técnicas y ella se molestó y tomó todo de manera "personal", incluso declaró que se fue en contra de la cantante Dulce.

Pero, todo parece indicar que Hugo no estaría contando la verdad de todo, dado a que recientemente, la intérprete de Dama de Hierro en una entrevista para varios medios de comunicación, afirmó que ella no sabía absolutamente nada de lo dicho, revelando que cuando habló con el productor, él solo le dijo que hubo una discusión y que le quiso dar un golpe pero que no pudo, agregando que ella apoya a Rocío: "Él está dándote una versión, a mí me dio una un poquito más ligera. (Me dijo que) no le alcanzó a dar el puñ... Ella no me ha dicho nada. Yo la apoyo".

Y ahora, en una entrevista con Venga la Alegría, Banquells ha vuelto a negar rotundamente que las cosas fueran como dice Hugo, narrando que la situación fue porque le quito tres canciones de las acordadas en el contrato, por lo cual fue directamente a hablar con él, enfrentarlo para pedirle una explicación, pero que jamás fue con agresiones, que es verdad que no le habló como si fuera una princesa y delicadeza, pero que jamás fue con faltas de respeto o insultos, mientras que él sí se portó grosero sin querer darle la cara y volteándose.

Ahí fue cuando le dio una palmada en el hombro para llamar su atención, dejando muy en claro que jamás fue un golpe de su parte, sino que quería llamar su atención y solo le dio una pequeña palmada y que si él ya lo quería poner como golpe pues era su problema. Finalmente, la intérprete de Este Hombre No Se Toca, señaló que no piensa interponer una demanda, ya que no piensa gastar tiempo, dinero y palabras en alguien que no entiende.

Fuente: Tribuna del Yaqui