¿Lo veta de Televisa? Gabriel Cuevas dice si Shanik Berman lo dejó fuera de 'LCDLF México'

Ciudad de México.- El famoso y reconocido reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, recientemente acaba de salir a hablar de su tan sonada participación en La Casa de los Famosos México, aclarando principalmente que no va a formar parte por lo menos de esta segunda temporada, agregando si es verdad que la reconocida presentadora, Shanik Berman, ocasionó que quedara fuera de los habitantes, ¿acaso sí lo veto de Televisa?

El próximo 21 de julio se abrirá nuevamente las puertas de la casa del afamado reality show y las cámaras serán encendidas, grabando las acciones y las conversaciones de todos los participantes que vayan a formar parte de esta segunda temporada las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ante este hecho, en la empresa San Ángel ya confirmaron a dos integrantes, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, los cuales desde hace semanas estaban estaban en la lista de los posibles.

Pero, no solo se ha roto el misterio de los que estarán en esta emisión, pues el reconocido reportero de Venga la Alegría finalmente ha decidido romper el silencio sobre si fue invitado a dicho programa y despedido por Berman. Fue hace un mes que se dijo que Cuevas estaba en pláticas para ser uno de los habitantes, pero que al final terminó por ser declinado por supuestas órdenes de la presentadora del programa Hoy.

Gabo con Kristal Silva en Venga la Alegría. TV Azteca

Y ahora, en la reciente emisión de Dulce y Picosito al lado de su jefa, Flor Rubio, Gabriel salió a desmentir esta situación, confesando por primera vez que sí fue invitado y que él se mostró muy interesado en participar, dado a que le interesa seguir progresando y no ser toda su vida un reportero, pero que al final, las cosas no se dieron y no se pudo convertir en una de las celebridades del programa. Hasta el momento no ha dado las razones concretas.

Finalmente, con el tema de la colega de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Cuevas señaló que en cuanto comenzaron a salir las especulaciones de que ella fue la que le metió el pie e impediría que entrara, esta se puso en contacto para jurarle y demostrarle que era mentira, que no tuvo nada que ver, por lo que ante las cámaras del mencionado canal de YouTube, este señaló que no fue así, que Shanik es inocente y si en caso ella llegue a entrar, él va a apoyarla con todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui