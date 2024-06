Luto en la TV: Muere Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, tras problemas en el corazón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo y la televisión mexicana de nueva cuenta están vestidos de luto debido a que hace algunos momentos se confirmó la muerte del productor y conductor Patricio 'Pato' Levy, quien era hijo de Talina Fernández (qepd). La noticia de este fallecimiento se da a solo escasas dos semanas de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de la 'Dama del Buen Decir', quien falleció el 28 de junio de 2023.

La encargada de confirmar la noticia fue la directora de Televisa Espectáculos, Mara Patricia Castañeda, quien declaró a Las Estrellas cómo fueron los últimos momentos de vida del hermano de Coco y Mariana Levy. "Este lunes falleció el hijo más joven de Talina Fernández, Patricio Levy Fernández, Pato Levy murió dormido. Está al lado de su hermana Mariana, de su padre Jorge, y de su mamá, Talina Fernández", expresó Castañeda.

Hasta el momento se desconocen la causa exacta de su muerte, sin embargo, hay que recordar que él tenía tiempo con diversos problemas de salud. Apenas durante el pasado mes de enero, el hijo de doña Talina Fernández reveló en diversas entrevistas que estaba a la espera de una cirugía pues presentaba problemas en el corazón. Debido a este mal, Pato retuvo más de 60 litros de agua y subió de peso de forma drástica.

Sin embargo, para Levy no fue nada fácil encontrar atención médica ya que no contaba con recursos económicos para atenderse con un particular y estaba afiliado a hospitales de gobierno: "Me tienen que ver los pulmones, me tienen que ver el hígado, me tienen que ver el corazón", dijo luego de haber estado hospitalizado durante el mes de enero.

De la misma manera, en mayo pasado, Pato compartió que ante su delicado estado de salud ya le había pedido a su hermana, quien falleció en 2005, y a su mamá, quien partió en 2023, que si Dios lo quería, lo llevaran a su lado. "Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, la que ellas me quisieran dar. Yo lo único que le pedía al cosmos, mi madre y el Señor, viéndome tan mal, es: ‘Oye, no seas gacho. Si me voy a ir, que sea rapidito'. Yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama conectado a aparatos", dijo en aquella ocasión

Fuente: Tribuna