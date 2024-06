No soportó: Tras duras críticas de sus fans, Eduardo Capetillo toma drástica decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios años lejos de los escenarios, Eduardo Capetillo decidió retomar su carrera artística; sin embargo, parece ser que las generaciones actuales no le dieron la bienvenida que esperaba, sino por el contrario, la mayoría de personas que lo siguen a través de Instagram no perdieron la oportunidad para enviarle mensajes en los que lo humillaban, ya sea por los invitados especiales que tendría o por su supuesta mala interpretación de algunas canciones.

Como algunos sabrán, luego de su participación en Juego de Voces, Eduardo Capetillo decidió darse una nueva oportunidad en la música, por lo que reveló que daría un concierto en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México. Sin embargo, sus fanáticos comenzaron a dudar de la calidad del evento desde que mencionó quienes serían sus invitados especiales, puesto si bien, cualquiera podría esperar que se tratarían de antiguos compañeros de Timbiriche u otros miembros del mencionado reality show, la realidad fue muy distinta.

Eduardo Capetillo elimina comentarios negativos en Instagram

Resulta ser que Capetillo invitó a su esposa, Biby Gaytán y a su hijo, Eduardo Jr., lo cual no está mal (otros famosos ya han hecho esto en el pasado como es el caso del propio Mijares y Lucero, o Pepe Aguilar) la realidad es que los seguidores no se sintieron en absoluto emocionados por ello, por lo que las bromas no hicieron más que aumentar, cuando se supo que una estación de radio estaba regalando los boletos para su espectáculo, lo que inició las especulaciones de que no se estarían vendiendo las entradas.

Para empeorar las cosas, el concierto terminó por atrasarse, de mayo a junio y, cuando por fin se realizó la presentación, Eduardo Capetillo cantó algunas canciones de Soda Stereo que no terminaron por convencer a la gente, incluso hubo quienes le dejaron mensajes en los que lo acusaban de destruir la canción de la afamada banda, lo cual habría terminado con la paciencia del protagonista de Camila y Marimar.

“Con el respeto que se merece la canción que cantó de Soda Stereo, la destrozó”, declaró una persona del público.

Eduardo Capetillo recibe mensajes negativos en Instagram

Todo parece indicar que esta ola de acoso por parte del público no le sentó nada bien a Eduardo Capetillo, quien apenas hace unos días optó por bloquear los comentarios en su cuenta oficial de Instagram. De hecho, el famoso habría hecho una purga de todos los mensajes que no fuesen positivos, puesto varios de sus posteos se encuentran vacíos, a diferencia de aquellos que en los que solo hay palabras de apoyo para la estrella.

