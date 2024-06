Nodal da la cara en VIDEO y niega infidelidad a Cazzu con Ángela Aguilar: "No hubo terceros"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el cantante Christian Nodal dio la cara en las redes sociales luego de todas las críticas que recibió por confirmar que había iniciado una relación con Ángela Aguilar, a solo escasos días de anunciar su separación de Cazzu. El intérprete originario de Sonora se sinceró a través de sus redes sociales y confesó si realmente engañó a la madre de su hija Inti, con la cantante de regional mexicano.

Como se sabe, fue a través de una exclusiva con la revista ¡HOLA! que los exponentes de música ranchera confirmaron que luego de años de amistad, se habían dado una oportunidad en el amor y que llevaban dos meses juntos. Esto provocó severas críticas tanto para Ángela como para Christian, dado a que ella presumía ser una amiga cercana de Cazzu, mientras que él se había dejado ver muy enamorado de la argentina hace escasos tres meses.

Después de la ola de burlas y comentarios negativos de los que fueron víctimas en las redes sociales, esta noche de lunes Nodal publicó un video en su cuenta de Instagram donde respondió a los ataques y afirmó que nunca engañó a su expareja: "Yo sé que muchos hoy se enteraron oficialmente de que Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme ni inventar historias, pues por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija y a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto".

El intérprete de canciones como Adiós amor y Ya no somos ni seremos declaró a través de la cámara que de ninguna manera engañó a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu, y que su romance concluyó en los mejores términos, pues sigue habiendo cariño de por medio: "Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida, nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados, el amor no siempre funciona".

Nodal también puntualizó que aunque esté separado de Cazzu, su responsabilidad y amor por Inti nunca acabará: "Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, un amor que nos dio lo más hermoso en la vida, que es Inti mi hija que por siempre voy a amar y cuidar, y bueno, en esa relación jamás existieron terceros". Finalmente, el cantautor de 25 años mencionó que el cariño que él y Ángela se tienen es de muchos años, pero fue hasta ahora que pudieron darse la oportunidad de ser pareja:

Ahora me encuentro una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando", precisó Christian.

