¡Perdió todo! Nicola Porcella habla en Televisa como malas amistades lo llevaron a la ruina

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de origen peruano, Nicola Porcella, recientemente brindó una reveladora entrevista, en la que recordó que lo perdió todo cuando estaba en el momento más importante de su carrera, confesando a Televisa que esto fue ante muy malas decisiones y sus errores, destacando que especialmente fue por malas amistades que al final con sus terribles consejos lo llevaron a la ruina.

En una reciente entrevista en la empresa San Ángel y al hablar de su éxito en La Casa de los Famosos México, Porcella también recordó cuando cayó en un hoyo tras vivir en medio de fuertes escándalos, reconociendo que ahora sabe la importancia de la responsabilidad que conlleva ser una celebridad, afirmando que es decisión de cada quien aprovechar el momento de mayor fama para hacer una carrera o simplemente disfrutar de lo que se tiene en el momento: "Tienes que hacer sacrificios o decir no a muchas cosas que te dan dinero fácil. Yo preferí hacer una carrera, pero todo me llegó muy rápido".

Primeramente, el famoso actor de El Amor No Tiene Receta, recordó su momento más importante en Perú, cuando estaba gozando de fama y como es que llegaba el dinero, pero como también se dejó llevar por todo lo que brillaba en ese momento, que no tuvo el criterio maduro y perdió los pies del piso, ocasionando que al final lo perdiera todo: "Me mareé, despegué los pies de la tierra. Se me juntaron muchos disque amigos que me llenaron la cabeza de humo que cuando cometes un error te dicen: ‘Eres Nicola. No pasa nada’. El resultado fue que perdí todo y los amigos ya no estuvieron a mi lado".

Ante este hecho, Nicola señala que ahora sabe perfectamente con quien se relaciona, que no se deja llevar solo por el dinero o los comentarios que le inflen el ego, sino que analiza todo antes de hacer algo, destacando que todo lo que sufrió por sus errores, le han mostrado como hacer las cosas mejor: "Muchas veces lloraba por lo que estaba sufriendo, yo sé que eran cuatro años pagando por lo mismo, pero me levanté. Ahora todo lo analizo con cabeza fría que me conviene y que no2.

En cuanto a las criticas en redes sociales como Instagram o X, antes conocido como Twitter, el famoso exintegrante de Guerreros 2020, declaró que no lo toma a mal, sino que usa esos comentarios para seguir creciendo como persona: "Hay veces que, si te duelen, pero también uno debe de ser fuerte y tomarlas de otra manera y reflexionar si haces bien o mal las cosas. En ocasiones lo que más te duele te hace ver la realidad".

Finalmente, sobre su papel como Mario en la obra de teatro Aventurera, se dijo muy feliz y emocionado, declarando que por lo mismo de las críticas no quería incursionar en las puestas en escena, pero que cuando Juan Osorio le ofreció el papel, se animó: "No quería hacer teatro, me daba miedo por la crítica, mucho miedo al qué dirán. Pero cuando me lo ofreció Juan Osorio, estudié de que se trataba todo esto y no dudé en aceptar porque es lo mejor para mi carrera".

