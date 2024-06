Pleito en Televisa: Manelyk destroza a Tania Rincón y niega querer entrar a 'Hoy': "Ubícate"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que en horas recientes quedó exhibido el pleito que tienen dos de sus conductoras más famosas y con más seguidores en redes sociales. Resulta que la también influencer mexicana Manelyk González dejó ver su molestia en contra de la exitosa presentadora, Tania Rincón, luego de que esta mencionara que quería quitarle su trabajo en el programa Hoy.

Resulta que hace algunos días Tania estuvo de invitada en el podcast de Maca Carriedo y ante los micrófonos expuso que la exintegrante de Acapulco Shore había intentado quitarle su lugar en el matutino al que ingresó en 2021. "Es que hay luego mucho descaro de la gente... Dije, ¿oye te vamos a volver a ver en Las Estrellas Bailan en Hoy? y fue así de: No, yo mejor quiero tu trabajo", compartió y aunque Tania se resistía a compartir el nombre, finalmente Maca logró que ventilara la verdad ante los micrófonos:

Fue Manelyk, Manelyk me dijo, no, yo quiero tu chamba y fue como ay. A lo mejor lo dijo en chiste, chiste, pero sí, al final del día estar en un matutino es un pastel muy querido por todos", dijo la exreina de belleza.

Después de que se volvieran virales las declaraciones de Tania, este lunes 10 de junio Manelyk fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa San Ángel y accedió a platicar con los reporteros sobre esta situación tras negar que vaya a participar en La Casa de los Famosos México. La influencer mencionó que de ninguna manera quería quitarle su empleo a 'La Rincón': "Yo no le quise quitar el trabajo, ahí sí que se pasaron".

Posteriormente, la ex de Jawy señaló que la michoacana solo hizo estas declaraciones para dar de qué hablar: "Ella quería llamar la atención para que el podcast donde estuvo, sonara... más que cuando habló de mí, la chica necesitaba un poquito de atención... gorda, ubícate", expresó. Además reiteró que la broma que le hizo a Tania el año pasado está totalmente alejada de la realidad: "Las cosas la tomaron a mal, a como les convenía, fue una broma, ¡broma!", señaló.

Y afirmó que ella no tenía ninguna enemistad con Tania: "Si la gente no entiende eso y lo agarran a mal (no es mi culpa), no tengo problema ni con ella ni con nadie, cero, es una tontería, lo hicieron tan grande, quizá lo necesitaba la chica". Finalmente, Mane compartió las razones por las que ella nunca aceptaría formar parte del matutino de Televisa o un proyecto similar: "Por mi estilo de vida, yo no podría estar en un programa todos los días, de lunes a viernes, aunque me lo ofrecieran, no va conmigo".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes