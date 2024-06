¿Quién era Pato Levy, hijo menor de Talina Fernández que murió? Vivió en la ruina y enfermo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas que se informó de la lamentable muerte del productor y locutor, Pato Levy, por lo que aquí te revelamos quién era el hijo menor de la reconocida actriz de melodramas y presentadora de TV, Talina Fernández, el cual desgraciadamente vivió en la ruina durante sus últimos meses en este mundo, y con una terrible enfermedad cardíaca que ocasionó su deceso.

Fue la mañana de este lunes 10 de junio que en Televisa se confirmó el lamentable deceso del hermano de la difunta actriz, Mariana Levy, a sus 53 años de edad, a pocos meses de que reveló que fue diagnosticado con problemas cardíacos, los cuales provocaron una gran cantidad de líquidos al punto de que cuando esto sucedía varios de sus órganos se desplazaban de lugar, causando severas consecuencias.

Gerardo Patricio Levy Fernández, nombre completo de Pato, al contrario de su madre, de su fallecida hermana y de su hermano mayor, Jorge 'Coco' Levy, al principio no optó por estar ante los reflectores y el estar ante las cámaras, sino que se inclinó por la producción, sin embargo, en sus últimos años tuvo mayor foco, debido a que tuvo su propia sección en Sale el Sol, donde realizada shows de stand up, que era llamado Pato Relato.

Pato Levy. Internet

De igual forma, por varios años produjo el podcast de su madre llamado ¿Y Por Qué No?, a la par que estaba junto a ella en el programa de radio de Radio Fórmula, al cual llamó Blah Blah Blah, hasta que en el año 2022 fueron despedidos, al igual que del matutino de Imagen TV, lo cual ocasionó el declive en su economía que ya era frágil antes de ese momento, pues Fernández desgraciadamente tenía una fuerte deuda por sus costos médicos.

Desgraciadamente, Pato siguió el camino de Talina, ya que desgraciadamente en el mes de octubre del 2023, cuatro meses después de la muerte de su madre, brindó una entrevista en la que reveló sus problemas cardíacos, confesando que lamentablemente debe someterse a una cirugía delicada en su corazón, pero a falta de los recursos monetarios no pudo someterse a esta de inmediato.

Pato con Talina en el Blah Blah Blah.Internet

Fue el propio Patricio el que reconoció que en su primera hospitalización, salió con una gran cuenta que no podía pagar, así que tuvo que no podía pasar por el quirófano hasta saldarla, revelando que lamentablemente se sentía peor, lo que lo llevó al Instituto Nacional de Cardiología, con la esperanza de que le realizaran la cirugía, lamentablemente fue imposible por la saturación que tenía, siendo llevado a otro nosocomio, pasando los últimos meses esperando su operación, a la que desgraciadamente no llegó y falleció hace unas horas de un infarto fulminante.

En el intervalo de esperarla operación y su deceso, Levy el 31 de enero tuvo una crisis de salud, y desgraciadamente, por la falta de recursos el hospital no lo atendió, por lo que poco después brindó una entrevista en Ventaneando, donde confesó que cada vez se iba sintiendo más débil y cansado, señalando que se sentía que estaba muriendo. Cabe mencionar que con su vida personal nunca fue abierto, por lo que solo se sabe que tiene dos hijos, más no si era casado o a que se dedican estos.

Fuente: Tribuna del Yaqui