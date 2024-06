¿Se divorcian? Tras 'infidelidad', Jorge Salinas da fuerte noticia de Elizabeth Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que salieran más rumores de infidelidad, el famoso y reconocida actor de melodramas, Jorge Salinas, acaba de brindar una entrevista en la que no ha tenido reparos al momento de aclarar rumores y dar una fuerte noticia sobre su aniversario de boda con la también actriz y presentadora, Elizabeth Gutiérrez, negando que habrá una segunda con ella, ¿acaso se divorcian?

Desde hace más de un año que se ha estado afirmando que Salinas le fue infiel a la actriz de Fuego en la Sangre y que esta supuestamente le pediría el divorcio, incluso se afirmó que ya lo había corrido de casa. Sin embargo, pocos meses después festejaron sus 12 años juntos y otras celebraciones en las que se mostraron muy enamorados y reafirmaron ante los medios que no caían ni en chismes o rumores.

El más reciente fue cuando en Chisme no Like aseguraron que Jorge habría tenido intimidad con la retirada actriz, Paty Álvarez, hace varios años, pero cuando ya estaba casado con Álvarez, mientras grababan un episodio del programa Íntimamente Shanik en Xochimilco. Y ahora, en medio de todos estos escándalos y tantos rumores sobre su supuesto divorcio, Salinas ha hablado de la posibilidad de renovar sus votos.

Fue en exclusiva para el programa Hoy que Salinas dejó en claro que por lo menos en este años no habrá, señalando que: "Yo no he dicho absolutamente a nadie, me cae por sorpresa", recalcando que por el momento no han visto nada de eso y no lo ven necesario, pero que no descarta en un futuro poder hacerlo, y en caso de que se haga, en el matutino de Televisa "serían los primeros en enterarse, que son el medio para compartirlo con el público que nos ama y apoya".

Finalmente sobre como maneja lo que se dice sobre él y su esposa con sus hijos, especialmente León y Máxima, Jorge declara que no se las hacen saber y que están conscientes que el 90 por ciento son fakes news, además de agregar que vigilan la cantidad de horas que pasan con aparatos electrónicos y del contenido que ven, pidiendo a la gente que aleje a sus hijos de estos cuando no sea indispensable: "Porque la vida se va rápido y uno voltea y se dice 'cuando creciste'".

