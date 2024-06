Tras hablarle de Cristian Castro, Yuri explota contra reportero de 'VLA': "No duermo con él"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, últimamente, el cantante de éxitos como Azul y Gallito Feliz ha estado envuelto en la polémica debido al constante ir y venir de su vida amorosa entre Mariela Sánchez e Ingrid Wagner; sin embargo, obtener una declaración por parte del hijo de Cristian Castro resulta ser un logro bastante complicado para la prensa, puesto al igual que Luis Miguel, el hijo del ‘Loco’ Valdés evita dar entrevistas.

Es bajo este contexto que los reporteros se las tienen que ingeniar, ¿cómo? Obteniendo información de fuentes cercanas a Cristian, en este caso, un reportero tomó la iniciativa de buscar a Yuri, cantante con quien Castro ha compartido los últimos meses puesto ambos estaban trabajando en una gira; sin embargo, las cosas no salieron según lo esperado, puesto la jarocha no dudó en increpar al comunicador, a quien hundió por sus cuestionamientos.

Yuri arremete contra reportero de VLA por preguntarle sobre Cristian Castro

Ni bien, el reportero le preguntó a Yuri sobre lo que pensaba acerca de las polémicas de Cristian, la famosa respondió de manera tajante que no hablaría de él, dejando en claro que ella no tenía la necesidad de hacerlo, puesto no se trataba de una persona cercana a él. También le reclamó al periodista por acercarse a ella para preguntarle sobre el intérprete, especialmente porque él no acostumbra a dar entrevistas.

“No voy a hablar de Cristian, ¿por qué voy a hablar de él? Pregúntale a él, yo no soy su llevadera y trae. Como Cristian no da entrevistas, me preguntan a mí todo de él, yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como él”, dijo la rubia.

Al notar la reacción de Yuri, el reportero intentó continuar con su trabajo y la cuestionó si decidía no contestar a la entrevista porque le incomoda hablar de Castro, a lo que ella respondió que no se trata de algo que le moleste, sino que se niega a hacerlo porque el propio Cristian ya le habría pedido que no hablase de él con la prensa, así que, en respeto a su compañero, ella decidió dejar de hacerlo y simplemente pasar la página.

“No me incomoda, hijo. Lo que pasa es que él también ya me dijo: ‘Oye, ya’, sí él también ya me dijo: ‘¿Oye siempre te preguntan a ti por mí?’, le dije: ‘Sí, porque tu no das entrevistas’, entonces yo prefiero mejor no decir nada de él, hijo. Mejor pregúntenle a él.”

Finalmente, el reportero le preguntó a Yuri sobre cómo era su convivencia con Cristian Castro, a lo que ella declaró que, pese a que ambos realizaron juntos una gira, lo cierto es que no pasaban tiempo juntos, por lo que no estaba enterada de su vida: “Ni convivo con él porque a él no le gusta convivir con sus compañeros. Entonces, no sé qué onda con su vida. Sí se termina la gira porque yo tengo muchas cosas por hacer.”

Fuentes: Tribuna