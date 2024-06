TV Azteca en shock: Natália confiesa sabía que sería expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una espera de quince días para saber quién sería el siguiente expulsado de MasterChef Celebrity 2024, debido a las elecciones presidenciales, por fin se estrenó una nueva emisión del reality show de cocina más popular de México. Lamentablemente, la siguiente en decirle ‘adiós’ a los jueces fue la participante originaria de Brasil, Natália, quien fue elegida como el concursante más débil por no ponerle salsa a su platillo.

Las emociones se vivieron de manera intensa durante el último programa, puesto los participantes tuvieron que sacar su máximo ingenio para realizar un platillo con ingredientes al azar, obtenidos a través de una piñata. Si bien, se reportaron propuestas interesantes, quien se convirtió en la ganadora del reto fue Ferka, algo curioso, puesto durante la jornada de ayer, la gente de redes sociales aseguraba que sería la siguiente en salir del show.

Natalia se convierte en la siguiente eliminada de 'MasterChef Celebrity 2024'

Luego de ello, los participantes tuvieron que preparar un postre con una fruta que la propia Ferka propusiera. Para este punto de la noche, los concursantes que lograron salvarse fueron Laura Bozzo, Litzy y Jawy; lamentablemente Rey Grupero, Rossana Nájera, Natália, Ernesto y Harold pasaron a portar el mandil negro. Hasta este punto, las apuestas hechas en redes sociales continuaban, puesto el último famoso también había sido nominado por el público.

Sin embargo, todo dio una vuelta de tuerca, cuando Harold no fue el elegido para la expulsión, sino que la eliminada de la noche fue Natália, quien no logró impresionar a los chefs con su preparación de Cerdongos. Según las críticas de los jueces, la carne no alcanzó la coacción adecuada, mientras que le faltó agregar algo líquido, puesto la textura era muy seca, por lo que le sugirieron que su mejor opción era agregarle una salsa.



Natália se convierte en la siguiente expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Natália sabía que sería la siguiente en salir

Una vez que terminó su participación, Natália mencionó en una entrevista que, en el fondo, ella sabía que sería la siguiente en abandonar la competencia, puesto no se sentía segura con los ingredientes que le habían tocado. Asimismo recalcó que su error fue intentar preparar el platillo de la misma manera como lo hacía en su casa, lo cual le costó su estadía en el reality show de la empresa del Ajusco; “Creo que no hice la salsa, lo quise hacer como en casa. Creo que puede ser la falla. Y también la cocción del cerdo”, declaró.

