VIDEO: Cristian Castro estalla ante la prensa por cuestionamientos de su ex

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Una de las personalidades del medio del espectáculo que ha dado mucho de qué hablar es Cristian Castro, luego de que se filtraran mensajes de audio con la voz de su exnovia Mariela Sánchez expresándose con desprecio hacia el cantante. Los medios de comunicación se han enganchado de este tema y han buscado información a través de breves entrevistas a personas cercanas al artista, como Yuri, Ingrid Wagner y Carol Victoria Urbán (las dos exparejas del reconocido músico).

Esta vez, la prensa vio la oportunidad de obtener declaraciones directas del mismísimo Castro, quien se presentó en un concierto en San Luis Potosí. Una vez que el show terminó, los reporteros de Ventaneando acecharon al intérprete de No Podrás a las afueras del hotel de lujo en que se estaba hospedando. Ante la incomodidad de sentirse asediado por cámaras y micrófonos, el actor mexicano de 49 años apresuró el paso en un intento de huir de los comunicadores.

El equipo no desistió y aguardó hasta que Castro dio señales de vida. Cerca de las 13:00 horas lo vieron salir del inmueble y no dudaron en acercársele para saludarlo y preguntarle algunas cosas. En un inicio, la estrella que cuenta con una vasta carrera con 20 álbumes publicados recibió a los reporteros y camarógrafos con una sonrisa. Sin embargo, la expresión facial le cambió en el instante en el que nombraron a Sánchez, quien lo llamó "gordo sucio" semanas atrás.

Una voz de mujer lo cuestiona "¿Cómo está el corazón?" Apenas perceptible, se escucha a Cristian decir de manera breve: "Bien". La interacción sucedía mientas él caminaba hacia su automóvil, visiblemente apurado porque tenía que llegar a Aguascalientes, el siguiente punto de su gira musical. Para este punto, él seguía con una mueca de alegría en el rostro, pero de pronto la periodista le soltó sin más: "¿Perdonarías a Mariela Sánchez?". Sin dar ninguna respuesta, pero con el semblante serio, el hijo de Verónica Castro y 'El Loco Valdés' subió a la unidad y de un solo movimiento le cerró la puerta en la cara a quienes lo cuestionaban.

Mariela Sánchez se disculpó públicamente por las ofensas en contra de Castro

Los altercados con la prensa cada vez se hacen más frecuentes. En el caso de Yuri, se mostró cansada de recibir constantemente preguntas sobre su colega. Decidida a ponerle punto final a esta situación que se ha salido de control, la jarocha frenó a un reportero y le dijo que no le iba a responder nada relacionado con su compañero de gira.

No voy a hablar de Cristian, ¿por qué voy a hablar de él? Pregúntale a él, yo no soy su llevadera y trae. Como Cristian no da entrevistas, me preguntan a mí todo de él, yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como él", dijo la rubia.