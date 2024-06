Wendy Guevara confirma romance y se declara más enamorada que nunca: "Es bien lindo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara, la indiscutible ganadora de La Casa de los Famosos México, consiguió sorprender a sus fans al revelar que, luego de ser vinculada románticamente hablando con una gran cantidad de celebridades, por fin había encontrado al amor verdadero. ¿Quieres enterarte de absolutamente toda la información? Entonces, no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras de todos los detalles.

Desde que Wendy puso un pie en el interior del mencionado reality show de Televisa, sus fanáticos la emparejaron con Niccola Porcella, con quien logró desbordar una gran cantidad de química; pero la realidad es que ninguno de los dos logró concretar algo serio, pese a que si se dieron algunos besos de piquito durante la transmisión del programa, Guevara siempre dejó en claro que el famoso no era su tipo.

Wendy Guevara revela que ya tiene pareja

Posteriormente, la integrante de ‘Las Perdidas’ fue vista dándose tremendo beso con David Ortega, en un antro de Puerto Vallarta y aunque fueron muchas las especulaciones de que Wendy habría encontrado por fin a su ‘príncipe azul’, la realidad volvió a golpear al fandom de la influencer con la terrible noticia de que el modelo, en realidad no estaría interesado, esto pese a que la famosa sí mostró interés en él.

Sin embargo, se dice que la tercera es la vencida y todo parece indicar que Wendy por fin encontró al amor verdadero con un stripper mexicano de quien no dio demasiados detalles. La influencer solo se limitó a responder que él era muy “lindo” y caballeroso con ella, al grado en el que siempre procuraba abrirle la puerta, así como también solía cuidarla cada vez que se llegaba a enfermar; incluso se tomaba el tiempo de planear citas románticas para tenerla enamorada.

La famosa relató que su nuevo amor es una persona sumamente encantadora y muy saludable, puesto no se trata de alguien que suela tomar o fumar, incluso destacó que su pareja suele dormirse a antes de las 11 de la noche: “Es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice: ‘Espérame, yo te abro’. No toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche. Le digo: ‘Me enfermé’ y me dice: ‘Ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’”, relató la celebridad.

