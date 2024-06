Adiós 'VLA': Tras retiro de Televisa y un veto, villana llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien años atrás presuntamente estuvo vetada de Televisa y que incluso realizó su debut en Venga la Alegría, dio una tremenda sorpresa a todos los televidentes debido a que este lunes 10 de junio reapareció en el foro del programa Hoy. Se trata de la guapísima Mariana Seoane, quien este lunes acudió al matutino de Las Estrellas para dar una reveladora entrevista y celebrar su cumpleaños.

La también cantante apareció en melodramas como Mi pequeña traviesa, Amor gitano, Tres mujeres, Por ella soy Eva y Tormenta en el paraíso, en este último acabó desfigurada en el final debido a que tuvo el papel de antagonista. A partir de 2015 la llamada 'Niña Buena' abandonó las filas de San Ángel, surgiendo la versión de que fue vetada por no cumplir con su contrato de exclusividad ya que aceptó trabajar con Telemundo.

En esta empresa, Seoane participó en las series El Chema, El señor de los cielos y Preso N.1, además de que hizo su debut en TV Azteca amenizando varios musicales y visitando el foro de VLA además de dar exclusivas a Ventaneando. La actriz reapareció en Televisa hasta 2020 cuando concursó en ¿Quién es la máscara?, donde se dijo, solo fue humillada ya que la eliminaron en el primer capítulo.

Mariana Seoane en 'VLA'

Sin embargo, tras su retorno a Televisa, Mariana se convirtió en una de las invitadas estelares del programa Hoy de forma frecuente y este lunes incluso hasta le hicieron una celebración de cumpleaños en vivo, por lo que le decoraron el set y le llevaron un hermoso pastel. Asimismo, la cantante se sometió a la entrevista exclusiva en pelotas de la sección La Alberca de Hoy, donde platicó con Arath de la Torre, Raúl Araiza y Paul Stanley.

Durante la picante conversación, Seoane señaló que ella es "bastante niña buena" y que aunque le gustaría portarse "mal" no tiene con quién, por lo que dejó claro que está soltera. Sobre qué necesita un hombre para conquistarla, la artista mexicana dijo: "Seguridad, inteligencia, que tenga los pantalones bien puestos para acercarse y no quiero mentirosos". Asimismo, Mariana confesó que siente preferencia por los hombres "europeos" y señaló que después de "un beso", ella sabe si funcionará o no la relación.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy