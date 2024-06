Desentierran burlas de Ángela Aguilar sobre la separación de Belinda y Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar se ganó un lugar en la lista de personas más odiadas en México, superando incluso a Karla Panini ¡y eso es mucho decir! Y es que no sólo habría traicionado a 'Cazzu', de quien se decía su amiga, también se habría burlado de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, por el lejano febrero 2022.

El tema tan polémico sacó a relucir el espíritu de detective del público. Investigaciones de varios usuarios han sacado más 'trapitos al sol' de quien sería la tercera en discordia. Muchos coinciden que detrás de esta 'vibra buena onda' que aparenta la cantante de La Llorona, se escondería una cara poco agradable a la que no le importaría meterse en relaciones ajenas en las que hay una bebé de por medio, o burlarse del 'truene' entre dos personas, tal como lo hizo con 'Beli'.

Te podría interesar Belinda "Todo cae": Belinda se pronuncia a romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar con mensaje

Internautas han descubierto que la famosa de 20 años reaccionaba a los chistes que circularon en redes sociales sobre el rompimiento entre el sonorense y la intérprete de 300 Noches. Sobre todo, rescataron una publicación en tono burlón en la que comentaron que el exponente del género regional mexicano estaba produciendo un sencillo al que titularía Sapito Traicionero.

Ahora entendemos por qué te alegrabas en forma de burla cuando Nodal y Belinda rompieron, nunca nos imaginamos esto de ti. Pero recuerda que la que se lo queda pierde", externó una usuaria.

Cuando se dio a conocer que los planes de boda de los artistas habían llegado a su fin, todo el mundo 'se le fue encima' a Belinda. En su momento se le calificó de "interesada" por la riqueza de Nodal, sin embargo, ella mantuvo la compostura y guardó silencio sobre lo sucedido y las verdaderas causas que los orillaron a abandonar su noviazgo. Cosa contraria al comportamiento del músico, quien habló pestes de la artista a través de X, antes Twitter.

Dos años más tarde, Belinda decidió contar su parte de la historia mediante un tema al cual llamó Cactus. "No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo tú me tratabas", se le escuchó cantar. Aunque fue un éxito rotundo, algunas personas la juzgaron por hablar de la ruptura luego de tanto tiempo. Ahora el viento sopla a favor de la actriz y la comunidad cibernauta aceptó que le deben una disculpa por desconfiar de ella y por haberla tachado de 'mala'. Reconocen que sus celos hacia Ángela Aguilar estaban bien respaldados y que "ella siempre supo cosas".

Fuente: Tribuna Sonora