Día del Padre 2024: ¿No sabes qué regalarle? 5 ideas que le encantarán

Ciudad de México.- ¡El Día del Padre está ya a la vuelta de la esquina! Es cierto que puede ser una festividad confusa, especialmente porque no cae en una fecha fija y cada año se va moviendo. Pero para que no haya más dudas y no te tome por sorpresa, te adelantamos que en este 2024, los papás recibirán obsequios, abrazos y felicitaciones el 16 de junio. Otro de los puntos problemáticos es que no sabemos qué regalar.

¡Qué no cunda el pánico! Aquí entendemos lo difícil que puede llegar a ser pensar en cuál sería el presente ideal para reconocer a los papás en su día y es por ello que hemos armado una pequeña lista de ideas. Estamos seguros de que al menos una propuesta va a convencerte.

El Día del Padre es el tercer domingo de junio

Fíjate en sus intereses

Lo más obvio, pero quizás más complicado, es escarbar en los intereses de papá. Intenta acordarte de cuáles son sus pasiones y, con base en ello, indaga sobre artículos que le sean funcionales. Por ejemplo, ¿a él le gusta viajar en su tiempo libre? Entonces le vendría bien una brújula grabada con su nombre. ¿Si hobby es pescar? En ese caso, unos anzuelos o una nueva caña sería algo que va a apreciar.

Una actividad fuera de lo común

¿A tu papá le gustan las emociones fuertes? No lo pienses más y regálale una experiencia que va a recordar toda la vida. Se nos ocurre un salto en paracaídas o un viaje en globo aerostático. También puede ser una 'escapada' a algún balneario con toboganes extremos o a un parque de juegos mecánicos.

Salón de spa

Estamos en el siglo XXI, dejemos fuera los estereotipos. Piénsalo: A menudo creemos que sólo mamá disfrutará de una sesión de relajación, pero ¿por qué no consentir a papá de la misma forma? Quizás agradezca un momento de masajes que le hagan olvidar el estrés del trabajo.

Caja apetitosa

Para los papás con un paladar quisquilloso y glotón, una caja con comida y bebida apetitosos le caerá como anillo al dedo. Puedes buscar negocios que ofrezcan paquetes ya armados o ponerte ingenioso y armarlo con tus propias manos; puede incluir carnes frías, chocolates, una botella de whisky y otras cosas.

Ropa o calzado

Bueno, aquí entramos en regalos un poco más clichés y menos fascinantes, pero ¡es seguro! Uno siempre agradece un par de calcetines nuevos en su armario o unos buenos zapatos. Aunque para estos días calurosos, a la mejor sería ideal comprar una bermuda fresca o una playera de algodón.

Fuente: Tribuna Sonora