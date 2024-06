"Doble moral": Serrath defiende a Ángela Aguilar por relación con Nodal y la destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica influencer, Isis Serrath, recientemente volvió a dar de que hablar, pues a través de sus redes sociales decidió salir en defensa de la joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, después de que confirmara su relación sentimental con el también cantante del mencionado género musical, Christian Nodal, por lo que una vez más fue destrozada por fans y tachada de "doble moral".

El pasado lunes 10 de junio, en la revista Hola! Américas, que los dos intérpretes de Dime Cómo Quieres confirmaron su relación sentimental, lo cual sucede a pocas semanas de que Nodal anunciara que terminó con la madre de su hija, la cantante argentina, Cazzu, por lo cual no la han bajado de ser una "robamaridos" y le han llovido un sin fin de comentarios negativos, tachándola también de ser una "mustia".

Es por ese hecho que la exparticipante de Enamorándonos salió en su defensa en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, afirmando que solamente emitían una opinión en base a las criterios con prejuicios, en los que ponen a las mujeres como las malas, en vez de pensar que en todo lo que sucedía no había más que dos personas que se aman y al fin el universo les permite vivir ese amor: "Atacan a Ángela sin saber la verdadera historia. ¿Por qué siempre piensan que la mujer es la canija? ¿No sería mejor que piensen que ahora están juntos porque Nodal terminó su relación y Ángela estaba soltera?

De la misma manera, afirma que para ella es más que claro que la hija de Pepe Aguilar no se metió en la relación de nadie, que respetó cuando el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, estaba involucrado sentimentalmente con la argentina, pero que cuando ambos estuvieron libres de compromisos decidieron darse la oportunidad: "Claramente se ve que Ángela respetó siempre esa relación y ella era más pequeña. Ahora las circunstancias son que ella ya creció, Nodal terminó un compromiso y este es el momento en el pueden estar juntos. NO NECESARIAMENTE TUVO QUE SER LA AMANTE".

Ante este hecho, internautas de la mencionada red social se lanzaron en su contra por este mensaje, señalando que no era la indicada para dar consejos de moralidad, cuando ella acaba de ser la causante de la separación entre Jorge Losa y la actriz Ferka, siendo ella misma la que lo confirmó y hasta detalló como ocurrió todo, exponiendo las pruebas, aún cuando Serrath se esfuerza en negar todo.

Entre ustedes se defienden, son de la misma clase", "Mejor siéntate tu eres la menos indicada para hablar del tema si les mandas msj a hombres ajenos Poncho, Jorge, el esposo de Natalya y aparte te víctimizabas por Guty", "No respetó la relación y tampoco tuvo empatía con una mujer embarazada", fueron algunos mensajes.

