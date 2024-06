"Fan de su relación": Maryfer Centeno destapa intenciones ocultas de Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un día de que Christian Nodal y Ángela Aguilar dieran a conocer que iniciaron un noviazgo, las redes sociales continúan enfurecidos con la nueva pareja. Circulan cientos de publicaciones que acusan la falta de lealtad del sonorense, la hipocresía de la cantante y el descaro de los. A esta discusión, Maryfer Centeno abonó su perspectiva sobre el tema.

El público hizo trabajo de detective y desenterró del pasado algunos comentarios aparentemente bienintencionados que la intérprete de Mis Amigas las Flores le hizo a 'Cazzu', exnovia del exponente de la música regional mexicana. Y es que al parecer, Ángela Aguilar estaría fingiendo todo este tiempo, dándole una cara falsa a 'Nena Trampa', a quien solía likearle las fotografías que subía con Nodal.

En una de las tantas imágenes que la rapera argentina compartió en su perfil de Instagram, se lee un mensaje de Ángela en el que dio 'visto bueno' a el amor entre los jóvenes músicos. "Fan de su relación", expresó. Esto le ha valido una lluvia de críticas severas la estrella de 20 años; algunos la han calificado de traidora y la han comparado con Karla Panini, quien ha sido marginada por el público mexicano desde que 'le jugó chueco' a su examiga, Karla Luna.

Ángela Aguilar aparentaba apoyar la relación

La grafóloga Maryfer Centeno analizó este comentario y dijo que con base en cómo evolucionó la situación entre Ángela y Christian, podía concluir que la hija de Pepe Aguilar no estaba mintiendo cuando escribió ese breve texto. A ella le gustaba tanto la relación que "quiso tener una igual o con la misma persona". A la par, Centeno aseguró que "fue un exceso" el mensaje de la famosa, "porque si le gustaba Nodal, pues me parece que eso no se hace".

Por otra parte, también estudió el lenguaje corporal de los cantantes en la fotografía con la que confirmaron su romance. En ella, posan muy juntos el uno del otro, mientras que Ángela sonríe con la cara al cielo, Nodal reposa su brazo sobre el hombre de la estrella y le da un beso en el cuello. Con estos gestos dejan en claro que entre los dos vive el deseo; ella estaría "extasiada"; en tanto que él estaría "concentradísimo en admirarla".

Vemos en el lenguaje corporal de los dos no solamente mucho deseo, lo cual queda claro; cuando alguien te da un beso y tú cierras los ojos es que tu cerebro se está concentrando en el aspecto sensorial, en sentir, y no se está distrayendo con lo visual, es decir, con lo que está alrededor".

Fuente: Tribuna Sonora