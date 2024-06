Ferka se rompe en 'DPM' tras infidelidad de Jorge Losa y hunde a Serrath: "Es una ofrecida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida presentadora de TV, Ferka, una vez más ha dado la cara ante los dimes y diretes de su drama amoroso al brindar una entrevista con De Primera Mano, en donde lamentablemente se rompió unos momentos al momento de recordar la polémica infidelidad del galán de origen español, Jorge Losa, su relación y como cuidaba de su hijo, y de pasó hundió aún más a la reconocida conductora, Isis Serrath, asegurando que "es una ofrecida".

Como se sabe, desde que María Fernanda Quiroz anunció su ruptura de Losa, se ha culpado a Serrath de ser la tercera en discordia, y aunque ella negó esto rotundamente, la exparticipante de Inseparables decidió exhibir sus pruebas a través de sus respectivas redes sociales, asegurando que para ella, el enviarle regalos no estaba mal, pero sí los mensajes que iban con el obsequio, y más que los firmara como "tu Isis", o que le dijera "mi acuariano", como si se pertenecieran mutuamente.

Y ahora, la querida actriz de Las Bravo brindó una entrevista para el programa vespertino de Imagen TV, en el que sostuvo lo dicho, Serrath, tuvo culpa por lo anterior mencionado y Jorge al no ponerle un alto teniendo pareja. Ante el cuestionamiento de lo que pasaba en sus vidas, la actriz mencionó que Losa está pasando por momentos muy dolorosos por los de su madre y entiende que esté más susceptible, pero que eso no lo justifica ni es pase para nada más.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, reconoció que si Jorge hubiera sido honesto, las cosas serían diferentes, asegurando que con todo lo que pasa y lo "ofrecida" de la exparticipante de Enamorándonos hubieran podido hablar, que todo fuera diferente. Ante esto, respondió que ellos no han vuelto a hablar desde su separación, que él no la ha buscado ni ella a él, que su salida del departamento fue definitiva, recalcando que era muy doloroso para ella, pero que esas cosas no las tolera.

Finalmente, al hablar sobre la relación del exparticipante de Guerreros 2020, y su hijo de casi tres años, Leonel Estrada Quiroz, era algo muy bonito y especial que es lo que más le duele, que su pequeño sufra otra pérdida de esa manera, recalcando que si él le dice que las cosas eran muy rápidas, qué no estaba listo para tal paquete o para ciertas cosas, claro que ella entendería, porque se valía, pero señaló que él hizo planes y ahora ella era la que se quedaba sin nada.

Aunque por un momento se rompió y le flaqueó la voz por su retoño, declaró que ahora estaba mucho mejor, que iba a salir adelante como siempre y que ella no habla mal de él ni le tira odio, simplemente dice las cosas como son, reconociendo que él falló con su honhonestidad, pero que ella no le desea el mal y espera que le vaya muy bien.

