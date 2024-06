INAH demandará a Max por uso no autorizado del Castillo de Chapultepec en promocional

Comparta este artículo

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que tomará medidas legales contra HBO Max, actualmente conocida como Max en Latinoamérica, tras la difusión de un video promocional de la serie La Casa del Dragón que utilizó imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial del Castillo de Chapultepec.

El video de la plataforma de streaming mostró el histórico monumento adornado con banderas de la ficticia Casa Targaryen, y esto ha desatado una ola de controversia y preocupación por el uso 'indebido de símbolos culturales nacionales'.

Todo comenzó cuando Max Latinoamérica publicó un video de 11 segundos en la red social X (anteriormente Twitter), en donde el Castillo de Chapultepec aparecía decorado con los emblemas del equipo de 'los negros' de la Casa Targaryen, una familia de La Casa del Dragón, una exitosa serie que pertenece al universo de la también exitosa Game of Thrones. La publicación incluía un mensaje que decía:

El castillo de Chapultepec, en México fue reclamado por su reina Rhaenyra Targaryen y el consejo negro. Es momento de elegir tu bando

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y aunque muchos celebraron de manera divertida esto, otros criticaron lo que pasó con el monumento nacional. Y es que algunos usuarios de la plataforma comenzaron a cuestionar la legalidad de poder utilizar un monumento histórico mexicano para fines publicitarios sin el consentimiento del INAH.

Y en efecto, en respuesta a estas inquietudes, el INAH emitió un comunicado a través de su Boletín 320, en donde aclaró que las imágenes difundidas eran falsificaciones creadas mediante software de edición de imagen o inteligencia artificial, y que nunca se otorgó permiso para la utilización del Castillo de Chapultepec con fines comerciales.

El Castillo de Chapultepec es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de México. Construido en el siglo XVIII, ha sido testigo de eventos importantes en la historia del país, desde la época virreinal hasta la Revolución Mexicana. Su uso no autorizado para fines comerciales es considerado una grave infracción por parte del INAH y la Secretaría de Cultura.

En su declaración, el INAH subrayó que el uso indebido de estas imágenes no solo es una falta de respeto a la cultura y la historia mexicana, sino que también constituye una violación de la ley. La Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH anunció que tomará acciones legales contra Max por el uso no autorizado de las imágenes del Castillo de Chapultepec. En su comunicado, el instituto dejó claro que “se llevarán a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico”. Hasta el momento, Max no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.

Por otro lado, los mexicanos no tardaron en reaccionar a la decisión del INAH, y hubo tanto respuestas divertidas como algunos que celebraban la acción de la institución y expresaban indignación por la 'falta de respeto' hacía uno de los monumentos más importantes del país. La presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en México, Adriana Konzevik, declaró que “el uso no autorizado del Castillo de Chapultepec para fines comerciales no solo es una violación de la ley, sino que también muestra una falta de sensibilidad hacia nuestra historia y cultura”.

Por otro lado, los usuarios que tomaron el lado divertido del asunto no tardaron en reaccionar en redes sociales y en la publicación destacaban comentarios como "Momento LATAM: El INAH pierde la demanda" o "¿Cómo que el INAH está con los verdes?", y es que en la serie se desarrolla una guerra civil entre la familia Targaryen dividiéndose en 2 bandos: los negros y los verdes, siendo los primeros los favoritos de muchos fans de la serie.

