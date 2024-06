José Joel finalmente rompe el silencio: "Mi padre me advirtió sobre Sergio Mayer"

Ciudad de México.- José Joel, hijo del querido cantante mexicano José José, ha revelado detalles impactantes sobre las finanzas de su difunto padre y la controversia que envuelve a Sergio Mayer. En una reciente entrevista con el programa Todo para la mujer, José Joel habló de las declaraciones de Mayer, que negó haber recibido regalías digitales a nombre del 'Príncipe de la canción'.

Toda esta polémica comenzó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó que Mayer, exintegrante de Garibaldi, empezó a recibir ingresos generados por la música de José José tras su muerte. José Joel explicó que fue su propio padre quien, en vida, le advirtió sobre un acuerdo desfavorable con Mayer.

Mayer, Laura Núñez, Monik Cardona y José José, esa es la historia de las mentadas regalías de YouTube, yo ni estaba, yo estuve en México. Me entero a raíz de mi papá, cuando algo empieza a pasar, entonces que este muchacho no salga a decir 'no ha pasado nada', porque sí hay algo", declaró

El hijo mayor de José José continuó detallando cómo su padre le contó y advirtió sobre el trato que había hecho con Mayer:

Mi papá me dijo ‘oye, es que hice un trato con Mayer, y me está dando dos pesos, cuando estoy viendo que el canal está dejando 200 pesos, y él me está dando 2 pesos’. Y ya de ahí no supe más, porque la que estuvo en el trueque fue Laurita, me refiero, la que está más enterada de eso es Laurita y Monik