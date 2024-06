Kevin Spacey revelaría apoyo del Rey Carlos III en medio de escándalos sexuales

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una reveladora entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored de este martes 11 de junio, el actor Kevin Spacey insinuó que el rey Carlos III le habría enviado un mensaje de apoyo en medio de los diversos escándalos sexuales que han sacudido su carrera en los últimos años.

Resulta que, durante el episodio, Spacey, de 64 años, elogió al monarca por su "trabajo extraordinario" con la organización benéfica Prince's Trust, la cual se encarga de ayudar a jóvenes de entre 11 y 30 años a generar confianza para así conseguir empleos o lanzar algún negocio. Sin embargo, la conversación tomó un giro personal cuando Piers Morgan, el presentador del programa de YouTube, preguntó: "¿Y cuando comenzaron tus problemas, cuando estalló el escándalo, él se acercó a ti?".

Kevin Spacey en entrevista con Piers Morgan. Foto: X Piers Morgan

Spacey trató de mantenerse reservado y respondió: "No, no he tenido noticias de él directamente, no". No obstante, pese a su inicial negación, Morgan presionó: "¿Pero a través de otras personas?", a lo que el famoso admitió: "Eso puede ser cierto".

Más adelante en la conversación, cuando Morgan preguntó si el rey le había "enviado un mensaje", el actor confesó: "Escuché un mensaje, sí, y estoy muy, muy agradecido por eso". Posteriormente confirmó que el mensaje era de "apoyo", aunque evitó profundizar en detalles, señalando: "Sí, pero mira, no quiero arrastrarlo a todo esto".

Aunque Spacey reveló que había escrito una carta de respuesta a Carlos, esta continúa sin ser enviada. Esta revelación generó una gran especulación sobre la naturaleza del apoyo y el impacto que podría tener en la percepción pública del actor.

Para entrar en contexto, la carrera de Spacey sufrió un golpe devastador en octubre de 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó públicamente de conducta sexual inapropiada. Rapp alegó que un Kevin aparentemente borracho se acercó a él en una fiesta en 1986 cuando la víctima tenía 14 años y el famoso 26. Spacey respondió que no recordaba el encuentro, pero dio "la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento profundamente inapropiado", esto antes de decidir salir del armario "como un hombre gay".

A pesar de la disculpa, Rapp demandó a Spacey en septiembre de 2020 por agresión sexual, aunque un jurado lo declaró no responsable en octubre de 2022.

Desde entonces, varias personas han denunciado abusos sexuales similares, algunos de ellos trabajaron en House of Cards. Debido a esta situación Netflix y otros estudios rompieron sus tratos con él. Además, surgieron denuncias de conducta inapropiada durante su tiempo como director artístico del teatro The Old Vic en Londres.

Spacey enfrentó múltiples cargos legales tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Entre estos se incluye una denuncia de septiembre de 2018 sobre un presunto asalto sexual a un masajista, aunque el caso fue cerrado tras la muerte del demandante. En julio de 2016, Spacey fue acusado de agredir sexualmente al hijo de la periodista Heather Unruh, aunque los fiscales retiraron el cargo en julio de 2019. En mayo de 2022, fue acusado por la Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido de cuatro cargos de agresión sexual, declarándose inocente. En julio de 2023, un jurado declaró a Spacey no culpable de los cargos restantes tras retirarse algunos antes del juicio.

