¡La hartó! Maribel Guardia llega a 'VLA' y explota contra Lolita Cortés tras duras críticas

Ciudad de México.- Aunque Maribel Guardia suele ser una persona que se aleja de las controversias y prefiere dejar pasar las críticas en su contra, en horas recientes no pudo evitar no pronunciarse ante los fuertes comentarios que hizo Lolita Cortés en contra de Lagunilla mi barrio, musical que ella protagoniza. En una entrevista con medios como Venga la Alegría, la también modelo lanzó un contundente mensaje a su colega y le pidió un alto a sus críticas.

Como se recordará, en días pasados la 'Jueza de Hierro' de La Academia confesó que no considera una pieza teatral digna el proyecto donde actúan Maribel, Daniel Bisogno y Albertano, por mencionar algunos. Luego de enterarse de estas declaraciones, la costarricense externó su molestia y pidió respeto: "Tenemos que respetar el trabajo de los compañeros, ojalá ella esté en una obra como esta, que ha durado casi dos años con llenos, y que a la gente le ha gustado tanto".

Además de mencionar que Lolita lleva años sin estar en una puesta de escena exitosa, la conductora y actriz de 65 años declaró que le parece extraño que su colega tenga comentarios tan terribles para otras personas después de todo lo que ha vivido, como su reciente cáncer: "Me sorprende de ella porque yo la admiro mucho, es una mujer tan talentosa, ha sufrido tanto, yo no sé, porque no me parece de ella, no me lo espero de ella".

Conjuntamente, Maribel destacó que dicho proyecto, le guste a Cortés o no, merece respeto y por ello aprovechó las cámaras de TV Azteca para enviar un contundente mensaje: "Lola… bueno, no sé, ella puede decir lo que le dé la gana, cada quien es dueño de su boca, y está claro que luego ella no tiene comentarios bonitos para sus compañeros", declaró la madre de Julián Figueroa (qepd).

Finalmente, el comediante Freddy Ortega también se sumó a la polémica y lanzó un contundente mensaje contra Lolita, debido a que el comediante también forma parte de la obra de teatro que provocó la controversia y además se consideraba amigo de Cortés. "La verdad es que te respeto, lo sabes, si tú no a mí, o a mi trabajo, lo lamento, sabes que te lo digo desde el corazón porque hemos sido amigos, y yo de mis amigos nunca voy a hablar mal, puede haber cosas que no me gustan, pero en ese caso me quedo callado", remató.

Fuente: Tribuna