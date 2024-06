Mayela Laguna informa triunfo en batalla legal contra Luis Enrique Guzmán por paternidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida exintegrante de la dinastía Guzmán-Pinal, Mayela Laguna, recientemente ha empleado sus redes sociales para informar del triunfo que ha conseguido después de varios meses de su tan polémica y mencionada batalla legal en contra de su expareja, el productor musical, Luis Enrique Guzmán, con respecto a la paternidad de su hijo en común, Apolo Guzmán Laguna.

La lucha legal que sostiene Laguna para comprobar que el menor de la descendencia de Silvia Pinal, sí es el padre su hijo, ha dado un nuevo giro, y luego de algunos meses de espera la excuñada de Alejandra Guzmán compartió la decisión del juez sobre este delicado tema. A través de las redes sociales, Laguna confirmó que su descendiente será sometido a una doble prueba genética como lo marca la ley y no sólo a una, como se pretendía lo que alegra considerablemente.

Fue mediante su cuenta de Instagram que compartió el documento de las autoridades sobre el tema de la paternidad, junto a su mensaje: "Hola, hoy una vez más les vuelvo a decir que tanta paciencia y lucha tras lucha para que las autoridades hagan lo correcto se ha logrado, por fin se está haciendo justicia, por fin mi hijo está teniendo sus derechos, por fin las autoridades se dieron cuenta de tanta irregularidad", expresó Mayela.

Tras esto, la exnuera de Enrique Guzmán, agregó que sigue firme en esta batalla y no se retracta de las declaraciones que ha dado en estos últimos meses en programas como Sale el Sol, Hoy y otros más: "No me arrepiento de cada palabra, de cada contestación, de tanta y tantas entrevistas diciendo la verdad y pidiendo a las autoridades que hicieran lo correcto.... gracias a todos los que han creído en mí, gracias en verdad".

Dentro del comunicado con el que Mayela acompañó la feliz noticia, se recalca el siguiente punto: "La prueba pericial genética es una prueba colegiada, es decir, que se determina con la opinión de más de un profesional en la materia". Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en que el menor y Luis Enrique deberán presentarse ante las autoridades pertinentes para realizarse la prueba genética que determinará si el niño lleva la sangre de los Guzmán y la dinastía Pinal.

