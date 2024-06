Mes del Orgullo LGBT: Estos son 10 famosos que han 'salido del clóset'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Junio se ha declarado mundialmente como el mes del orgullo, es cuando las comunidades LGBT se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Las reuniones y manifestaciones que se realizan alrededor del orgullo LGBT tienen su origen en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado por años para erradicar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

Las organizaciones originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en Nueva York, este evento impulso el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales. A medida del paso de los años la voz de las nuevas generaciones toma fuerza; el discurso público en torno al género y la sexualidad se vuelve más amplio y cuestiona aún más los estándares sociales. De ahí que sea tan importante que las estrellas expresen libremente su identidad y orientación.

Te podría interesar Sewa Juyyapo Anuncian la cuarta marcha del orgullo LGBT+ en Navojoa

Estos son 10 famosos que han 'salido del clóset'

Billie Eilish

En una entrevista con Variety la cantante afirmó sentirse atraída por las mujeres y se mostró sorpresa de que las personas no lo hubieran notado antes. "Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que está bien que lo sepan. ¡Que lo sepan las chicas!", sentenció. Mientras que en una alfombra roja se pronunció como bisexual.

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Noah Schnapp

El actor estadounidense, conocido por su papel de Will en Stranger things, se declaró homosexual a sus 19 años a través de un video de Tik Tok "Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años, todo lo que dijeron fue 'lo sabemos'", dijo.

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Bella Ramsey

La estrella de The Last of Us en el 2023 hizo la declaración acerca de que su género es fluido y se identifica como no binarie: "Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido", dijo Ramsey al New York Times. "Si alguien me llamaba ‘ella’, no me importaba, pero sabía que, si alguien me llamaba ‘él’, me emocionaba bastante".

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Lil Nas X

A principios de 2019 el cantante Lil Nas X publicó en X (antes Twitter) preguntando a sus seguidores cómo se sentirían si les dijese que era bisexual, tras interactuar con los comentarios de su publicación, contestó que esa era "su última salida del clóset".

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Elliot Page

El actor que llegó a la fama como Ellen Page, en diciembre de 2020, compartió con sus fans que se identifica como hombre, por lo que cambió su nombre, sus pronombres y su imagen. En mayo de 2021 compartió una imagen luego de su cirugía de reafirmación de género, la cual incluye una mastectomía subcutánea para remover los senos.

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Dove Cameron

La actriz sorprendió al público al aparecer en la portada de la revista Gay Times. En esa misma edición, se identificó como bisexual y queer, además de comentar sobre su proceso de salir del clóset: “Se trata de quién soy en general, en vez de solo con quien salgo o me acuesto”.

Orgullo LGBT: Estos son 10 famosos que han ´Salido del clóset´. Créditos: Internet

Cara Delevigne

La modelo ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y no descarta a los hombres para relaciones sentimentales. Sus relaciones con mujeres más conocidas fueron las actrices Michelle Rodríguez y Ashley Benson, y también con la cantante St Vincent. Recientemente se 'confesó' pansexual.

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Alison Brie

Durante una entrevista de BuzzFeed con su esposo Dave Franco, la estrella de Community leyó un tuit que decía: "Soy bisexual por la simple razón de que quiero montarme un trío con Dave Franco y Alison Brie". En respuesta al mensaje, la actriz se giró, chocó los cinco con su marido y dijo "esa es la razón por la que yo también lo soy".

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Jessica Madsen

La actriz de 32 años que interpreta al personaje de Cressida Cowper en la serie de Netflix Bridgerton, publicó una revelación de su vida privada en redes sociales. Contó en Instagram que está "enamorada de una mujer" después de declararse como bisexual.

10 famosos que han 'salido del clóset'. Créditos: Internet

Joe Locke

Joe Locke participa en Heartstopper dando vida a Charlie Spring en la serie LGBT+ de Netflix. Después de este proyecto, muchas personas hicieron suposiciones entorno a la sexualidad del actor británico, sobre todo porque en esta producción interpreta a un chico gay. Pero fue hasta en 2023 que en una entrevista con Teen Vogue expresó lo siguiente:

La gente lo ha asumido y escrito y nunca he corregido a nadie porque no he sentido la necesidad de hacerlo. Pero nunca he declarado específicamente mi sexualidad… He sido abiertamente gay desde que tenía como 12 años".

Orgullo LGBT: Estos son 10 famosos que han ´Salido del clóset´. Créditos: Internet

Fuente: Tribuna